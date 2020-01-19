Türkiye, BP'nin isteği üzerine TANAP'ta değişikliğe gidiyor

Azerbaycan gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ortaklarından İngiliz petrol devi BP’nin isteğiyle anlaşmada değişikliğe gidiliyor.

TANAP’ın Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı noktasının geçen ay açılışının yapılmasının ardından TBMM’de TANAP’la ilgili önemli bir yasa değişikliği gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Hüseyin Yurtsever'in haberine göre, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun bu hafta yapılan son toplantısında TANAP Anlaşması’nda değişikliğin onaylanmasına ilişkin bir yasa teklifi kabul edildi. Teklifle Türkiye, TANAP’ın konsorsiyum üyesi olan BOTAŞ’ın hesaplarına ve mal varlıklarına yönelik bir tahkim kararına ilişkin dokunulmazlık iddiasından feragat etmeyi kabul etti. Böylece olası bir tahkim kararında oluşacak zararı BOTAŞ da üstlenecek.

Teklif üzerinde TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, değişikliğin BP’nin talebiyle yapıldığını doğrulayarak, BP’nin TANAP’tan çekileceği haberleriyle ilgili olarak, “BP’nin anlaşmadan çekileceğine dair haberlerle ilgili bize intikal etmiş herhangi bir konu hiçbir zaman olmadı” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen TANAP Anlaşması’nda yapılan bu değişikliğin yakın zamanda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.