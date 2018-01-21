“Türkiye bölgede kendi tedbirini alacak güçtedir”

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN birlik ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine yönelik bir harekat başlattığına dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Türkiye kendi göbeğini kesip tedbirini almak durumundadır ve öyle anlaşılıyor ki alacak güçtedir. Bu harekâtın ardından Münbiç de gelebilir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bölgede son zamanlarda çok önemli gelişmeler yaşandı. Dünyanın en büyük güçleri stratejik hedeflerine doğru adım adım konumlandı. En son anlaşılan o ki Türkiye’nin burada kendi göbeğini kesmesi gerekiyor. Amerika ile ÖSO’yu destekleyip DAEŞ’ı temizlemeye yönelik çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

Amerika’nın PYD ve YPG terör örgütlerine vereceği desteğin ardından Türkiye’nin hızlıca harekat kararı aldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bölgede kartlar yeniden karılırken büyük güçlerin orta vadede hedefleri belli. Bu hedef Türkiye’ye açık ve büyük bir tehdit. Türkiye’nin burada en önemli meselesi kendi milli birliği, bütünlüğü ve güvenliğidir. Türkiye bugün çevresinde oluşturduğu bu milli birlik ve bütünlük havasıyla ve tabi ki ordusuyla kendi göbeğini kesip kendi tedbirini alacaktır. Türkiye bugün NATO’nun ikinci büyük ordusudur. Dolayısıyla bu işin arkasından Münbiçharekâtı da gelebilir” diye konuştu.

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