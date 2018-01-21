T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Türkiye bölgede kendi tedbirini alacak güçtedir”

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN birlik ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine yönelik bir harekat başlattığına dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof

21 Ocak 2018 00:31

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN birlik ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine yönelik bir harekat başlattığına dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Türkiye kendi göbeğini kesip tedbirini almak durumundadır ve öyle anlaşılıyor ki alacak güçtedir. Bu harekâtın ardından Münbiç de gelebilir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bölgede son zamanlarda çok önemli gelişmeler yaşandı. Dünyanın en büyük güçleri stratejik hedeflerine doğru adım adım konumlandı. En son anlaşılan o ki Türkiye’nin burada kendi göbeğini kesmesi gerekiyor. Amerika ile ÖSO’yu destekleyip DAEŞ’ı temizlemeye yönelik çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

Amerika’nın PYD ve YPG terör örgütlerine vereceği desteğin ardından Türkiye’nin hızlıca harekat kararı aldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bölgede kartlar yeniden karılırken büyük güçlerin orta vadede hedefleri belli. Bu hedef Türkiye’ye açık ve büyük bir tehdit. Türkiye’nin burada en önemli meselesi kendi milli birliği, bütünlüğü ve güvenliğidir. Türkiye bugün çevresinde oluşturduğu bu milli birlik ve bütünlük havasıyla ve tabi ki ordusuyla kendi göbeğini kesip kendi tedbirini alacaktır. Türkiye bugün NATO’nun ikinci büyük ordusudur. Dolayısıyla bu işin arkasından Münbiçharekâtı da gelebilir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TÜRKİYENİNSabahattin ZaimRektörü Prof Dr Mehmet BulutBuMünbiçTürk Silahlı Kuvvetleri TSKPKKKCKPYDYPGDEAŞaSuriyeAfrinDalı HarekatınıProf Dr Mehmet BulutDünyanınEnTürkiyeninAmerikaDAEŞıAmerikanın PYD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24