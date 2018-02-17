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Spor

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP lideri Bahçeli, Başkan Gözgeç'in getirdiği boks eldivenlerini giyerek poz verdi ANKARA,(DHA) -  Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu

17 Şubat 2018 16:57

MHP lideri Bahçeli, Başkan Gözgeç\'in getirdiği boks eldivenlerini giyerek poz verdi

ANKARA,(DHA) - 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan\'ı makamında kabul edip boks eldiveni giydi. MHP Genel Merkezi\'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli\'ye takdim etti. MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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