T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç dönemi sona erdi

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı

24 Aralık 2018 22:26

Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç\'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.
Bir süredir Boks Federasyonu başkanlığı görevini yürüten Eyüp Gözgeç\'in, belediye başkanı aday adaylığı için Türkiye Boks Federasyonu\'ndan istifa ettiği öğrenildi.
Henüz nereye aday olduğu belli olmayan Gözgeç\'in 10 gün önce istifasını Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na ilettiği ortaya çıkarken, bu ayrılığın ardından Türkiye Boks Federasyonu\'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan ATAANKARA DHATürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp GözgeçBirBoks FederasyonuEyüp GözgeçTürkiye Boks FederasyonuHenüzGözgeçGençlikSpor BakanlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24