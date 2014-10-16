Türkiye, BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilemedi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan seçimlerde birinci ve ikinci turda yeterli oy alamadığı için üçüncü tur oylamasına kaldı. Üçüncü tur oylamada 129 oy alan İspanya seçilirken, Türkiye 60 oyda kaldı.

Türkiye, Yeni Zelanda ve İspanya ile aynı grupta seçime katıldı. Yeterli oyu alan Yeni Zelanda Güvenlik Konseyi üyesi olurken, 109 oy alan Türkiye ve 121 oy alan İspanya ikinci tura kaldı.

Üçüncü tur oylamada 60 oyda kalan Türkiye seçilemezken, 129 oy alan İspanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üye oldu.

İkinci tur oylamada da, Türkiye ve İspanya yeterli sayıda oy alamadı. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine ilk turda Angola, Malezya, Yeni Zelanda ve Venezuela seçildi.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bir ülkenin BMGK'ya seçilebilmesi için grubunun tek adayı bile olsa kullanılan oyların en az üçte ikisini alması gerekiyor. BM üyesi 193 ülkenin tamamının oy kullanması durumunda seçilebilmek için en az 129 oy alınması gerekiyor.

Türkiye'nin bulunduğu grupta ise 129 oy almak yetmeyebilir. Çünkü üçte ikinin üzerinde en fazla oy alan iki ülke hedefine ulaşabilecek. Türkiye 2009-2010 dönemi için gerçekleştirilen seçimde 151 ülkenin desteğini alarak ilk turda Konsey'e seçilmişti.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde 1951-1952, 1954-1955, 2009-2010 yıllarında geçici üyelik görevinde bulunmuş, 1961 yılında ise iki yıllık dönemi Polonya ile paylaşarak bir yıl BMGK'da yer almıştı.