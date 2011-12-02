'Türkiye bize akıl vermesin'



T24 - Cidde'deki toplantıya Davutoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Muallim'in diyalogu damga vurdu. Davutoğlu, Türkiye'yi kamplarda muhaliflere zemin oluşturmakla ve onları silahlandırmakla suçlayarak, reformları gerçekleştireceklerini söyleyen mevkidaşına, "Biz bu reform sözlerini çok duyduk" dedi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Cidde dönüşünde uçakta konuştu. Davutoğlu, Suriye ile görüşmelerin olumlu ve Türkiye nin istediği doğrultuda geçtiğini belirtti.



Cidde- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’ye yönelik 9 maddelik yaptırım kararlarını açıkladıktan sonra gittiği Cidde’de Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile tatlı-sert bir polemik yaşadı. Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi toplantısında dikkatler 9 Ağustos’tan sonra ilk kez karşı karşıya gelen Davutoğlu ve Muallim’in üzerindeydi. Muallim, üslubu yumuşak, içeriği sert diyaloğun ardından Davutoğlu’nu Şam’a davet etti.



CNNTürk'te yer alan habere göre, toplantıda ilk konuşmayı yapan Katarlı Bakan Türkiye’den yana tavır aldı. Daha sonra söz alan Muallim’in isim vermeden Türkiye’yi suçlayan açıklamaları polemiği başlattı. İşte toplantıya damga vuran Davutoğlu-Muallim arasındaki o diyaloglar:



Muallim: Komşu ülkelerden silahlı gruplar sızıyor, bazı kamplarda muhalefet zemini oluşturuluyor. Biz reformları yapacaktık, terör saldırıları olduğu için yapamadık.



Davutoğlu: Biz bu reform sözlerini çok duyduk. Keşke olsaydı ama bundan sonra olacağına ihtimal vermiyoruz. Bizdeki kamplarda Suriye’deki zulümden kaçanlar var. Buraya 15 bin kişi gelmiş. Çoğu kadın, çocuk. Yolda doğum yapan hamileler bile var. Bunlar hangi korkuyla kimden kaçtı? Türkiye Jivkov’dan, Saddam’dan kaçanları da ağırladı. Ne derseniz deyin. Bizim kapılarımız da pencerelerimiz de kalbimiz de Suriyeli kardeşlerimize açıktır. Onlar sizin vatandaşınız, bizim kardeşimiz. Zulme rıza gösteremeyiz. Silahlı hiçbir gruba da barınak olmadık.





"Bize akıl vermeyin"



Muallim: 'Brother Ahmet’i dinlemekten memmun oldum. Türkiye ile bütün anlaşmalara sadığız. Bizden Türkiye’yi rahatsız edecek kimse geçmez. İyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ama bize akıl verilmesini kabullenmeyiz.



Davutoğlu: 'Brother Velid' biz kimseye bir şey empoze etmeyiz. 9 yıldır sizi savunduk. Ama kendi halkınıza silah çekerseniz sizinle olmayız. Dediğimizi dinlemeyin, Arap Birliği’ni de dinlemeyin sadece kendi halkınızı dinleyin. Biz ülkemizin her yerinde ne olup bittiğini gayet iyi biliyoruz. Ya siz? Hama’nın, Humus’un sokaklarını kontrol edebiliyor musunuz? Madem silah geçtiği iddianız var, çok kolay. Gözlemcileri kabul edin. İİT de gelip baksın. Bak, sana telefon ettim, Ramazan günü 3 cami yıktınız. Bu nasıl oluyor? Mübarek gün nasıl cami yıkarsınız?



Muallim: Brother Ahmet, biz sizinle ikili konuşmak istiyoruz. Arap Ligi’ndeki koltuğumuzu siz aldınız (gülerek). Bir kere daha Şam’a gel, bunları konuşalım. Arap Ligi’ni bırakın tek başınıza siz gelin. Türkiye’ye saygı duyuyoruz.





"Gelişmeler olumlu"



Cidde’deki görüşmelerin olumlu ve Türkiye’nin istediği doğrultuda geçtiğini söyleyen Davutoğlu, “Arap Birliğin’in kararlarının kabulü önemliydi. Böylece bu konuda takınılan tavra İİT de katılmış oldu. Amacımız, bir an önce Suriye’nin kargaşa ortamından çıkması. Akan kanın durmasıdır” dedi.







