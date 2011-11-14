-Türkiye bitki türü zengini ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Avrupa kıtasında yetişen 12 bin bitki türünün 10 bin adedi Türkiye'de görülürken, bunlardan 3 bin adedi ise yalnızca ülkemizde yetişiyor. Türkiye'nin bitki florasının 3'te biri aromatik bitkilerden oluşurken, 84 tıbbi ve aromatik bitkiden elde edilen 107 çeşit ilaç ham maddesi ile 419 ruhsatlı ilaç üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, değişik iklim kuşaklarına sahip olan ve 3 florastik bölgenin birleştiği yerde bulunan Türkiye'nin, bitki türü zenginliğinin çok fazla olduğunu kaydetti. Kültüre alınmış birçok bitki türü ile evcilleştirilmiş pek çok hayvan türünün yabani atalarının Türkiye'de doğal olarak bulunduğunu ifade eden yetkililer, Avrupa kıtasında yetişen 12 bin bitki türünün 10 bin adedinin Türkiye'de yetiştiğini belirtti. Orman tali ürünlerinin çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu kaydeden yetkililer, bunlardan bazılarının defne, kekik adaçayı, kestane, fıstıkçamı, kuşburnu, keçiboynuzu gibi direkt gıda olarak kullanılabileceği gibi, bulundurdukları uçucu yağların çeşitli sanayi kollarında da kullanıldığına işaret etti. Gerek kozmetik sanayinde gerek ilaç endüstrisinde gerekse diğer sanayi kollarının önemli hammadde kaynağını oluşturan orman tali ürünlerinin önemi ve değerinin kamuoyunca yeterince bilinmediğini vurgulayan yetkililer, orman tali ürünlerine gereken önemin verilmesi ile hem orman köylüsünün önemli oranda gelir elde edeceğini, hem de hammadde ihtiyacının iç piyasadan temini ile Türkiye'ye döviz girmesinin sağlanacağını bildirdi. Tali ürünler denilen bu bitki türleri ve bunların meyvelerinin, başta kozmetik, ilaç, gıda, boya ve kimya sanayilerinde olmak üzere pek çok geniş kullanım alanlarına sahip olduğunu belirten yetkililer, bu nedenle başta ilaç sanayi olmak üzere pek çok sektörde doğal ve biyolojik kaynakların kullanım alanlarının öneminin gittikçe arttığını kaydetti.Orman teşkilatının Türkiye'nin yüzde 27.2'sini yöneten ve yön veren bir kurum olduğuna işaret eden yetkililer, teşkilat olarak ormanlarda yetişen bu ürünlerin üretim alanlarını ve miktarlarını artırmak üzere faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Orman tali ürünlerinin önemi sebebi ile bu ürünlerin, insanların geleceği olarak görüldüğünü belirten yetkililer, dünyada odun dışı orman ürünlerine ilginin giderek arttığını ifade etti. Yaklaşık 10 bin biyolojik bitki çeşitliliğine sahip Türkiye'de, bin civarında bitkinin, halk arasında tıbbi amaçlı kullanıldığını anlatan yetkililer, halen ormanlarda değerlendiremediğimiz bir çok ürün olmakla birlikte, defne, kekik, adaçayı ve çam fıstığı üretiminin çok gelişmiş durumda olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, bu ürünlerde dünyada ilk üç arasında yer aldığına işaret eden yetkililer, dünya birincisi olmanın amaçlandığını bildirdi. Türkiye'nin bitki florasının 3'te birinin de aromatik bitkilerden oluştuğunu belirten yetkililer, 84 tıbbi ve aromatik bitkiden elde edilen 107 çeşit ilaç ham maddesi ile 419 ruhsatlı ilaç üretildiğini ifade etti.