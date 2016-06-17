Türkiye birincisinden LYS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

2013 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mert Mestanoğlu, sınava girecek öğrencilere son günlerde ders çalışmayı bırakıp kafalarını rahatlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Posta’nın haberine göre, Ssnav sabahı başaracağına inanarak uyandığını söyleyen Mestanoğlu, "Sınav anında kendime söylediğim tek şey; ’sen bu sınava en iyi şekilde hazırlandın, elinden geleni yaptın, sonuç ne olursa olsun kendini kötü hissetmeyeceksin’ diyerek kendi kendime güven verdim” dedi.

Mestanoğlu, bu yıl sınava girecek öğrencilere “Zeka ve kapasite başarı için önemli unsurlar fakat çok çalışmak zaten her ikisini de size kazandırıyor. Son günlerde kendilerini rahatlatmalarını öneriyorum. Ders çalışmayı bırakıp kafa dağıtıcı şeyler yapmak gerekiyor. Sınav günü ve ondan önceki gün muhakkak hafif bir kahvaltı etmelisiniz” tavsiyelerinde bulundu.

Sınav günü kanser ile ilgili bir araştırma için New York’ta The Rockefeller Üniverstesi’nde olacağını söyleyen Mestanoğlu, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.