-TÜRKİYE BİRİNCİSİ DOĞAN: SONUCU BEKLİYORDUM ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Tüm puan türlerinde 2011-YGS Türkiye birincisi olan Ankara Fen Lisesi öğrencisi Mahmut Bilal Doğan, çok mutlu olduğunu, bundan sonraki süreçte ikinci sınava çalışmaya devam edeceğini söyledi. Doğan, şifre iddialarıyla ilgili olarak da ''Benim açımdan sorarsanız, başım dik alnım açık. Çalıştım, dua ettim, Allah'a bıraktım gerisini'' sözleriyle duygularını ifade etti. Doğan, Ankara Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, mutluluğunu dile getirerek, uzun süredir emek verdiğini ve sınava girdiğini, sonuçları beklemenin zor bir süreç olduğunu söyledi. Sonuçlar açıklandığında heyecanlı olduğunu belirten Doğan, bu süreçte kendisine desteğini esirgemeyen ailesine, okul müdürü ve öğretmenlerine, arkadaşlarına teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte ikinci sınava çalışmaya devam edeceğini belirten Doğan, ''Onda da iyi bir sonuç yakalamayı istiyorum'' diye konuştu. Doğan, gazetecilerin ''şifre iddialarının kendisini nasıl etkilediği'' sorusu üzerine, ''Sonucu zaten bekliyordum. Allah'a şükür, ilköğretimden beri başarılı bir hayatım oldu, çalıştım ve buraya da Türkiye 9. olarak girmiştim. Ankara Fen Lisesindeki herkes de böyle büyük başarıları ister ve hak eder. İddialar tabi yargıda, savcılık, mahkeme inceliyor, onlara bırakıyorum'' yanıtını verdi. ''Sınavda şifreyi fark ettin mi?'' sorusuna da Doğan, ''Maalesef fark etmedim. Hatta matematiğe o yüzden oldukça sürem gitti'' dedi. Doğan, ''Şifre iddialarının ardından, başarıma gölge düşürür diye burukluk yaşadın mı?'' sorusunu, ''Bu ihtimaller herkesin aklına geliyor ama insanların bu kadar 1 milyon 700 bin kişiyi doğrudan, milyonlarca kişiyi de dolaylı olarak etkileyen bir konu hakkında sahtekarlık yapabileceğine inanmadım hiçbir zaman. Bu kadar vicdansız insanlar olamayacağını düşünüyorum. İnşallah böyle bir şey yoktur'' şeklinde yanıtladı. ''İptal kararı çıkarsa hayal kırıklığı yaşayıp yaşamayacağı'' sorusu üzerine Doğan, ''Elbette hayal kırıklığı olur ama biz ikinci sınava motive olduk, ona çalışıyoruz. İnşallah onda da daha iyisini yaparız'' diye konuştu. Doğan, hangi bölümü tercih edeceği konusunda, şu an tam karar vermediğini, ikinci sınavdan sonra karar vereceğini söyledi. -''SEVİNCİMİ İLK AİLEMLE PAYLAŞTIM''- Mahmut Bilal Doğan, ''İkinci sınavda arkadaşların arasında şifre aramayı düşünen var mı?'' sorusunu, ''Ankara Fen Lisesindeki öğrenciler öyle şey yapmaz. Herkes çalışarak hedefine ulaşmaya çalışıyor'' diye yanıtladı. ''Şifre tartışmaları konusunda genel kanaati'' sorulan Doğan, olmadığına inanmak istediğini ifade etti. Babasının Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi, annesinin de ev hanımı olduğunu, 4 kardeş olduklarını söyleyen Doğan, ''Ailem Kayseri'de. Sonucu öğrenince ilk onlarla görüştüm. Sevincimi ilk onlarla paylaştım. Onlar da bekliyordu'' dedi. Sadece bir coğrafya sorusunda yanlışı olduğunu belirten Doğan, ''Herkes gibi ben de sınavda heyecanlıydım. Soruları çözerken, kesin birinciyim diye çözmedim. Belki hatam, o andaki bir dikkatsizlikten kaynaklandı. Tekrar dönsem doğru yapar mıydım, zannetmiyorum'' diye konuştu. Doğan, ''sınava nasıl hazırlandığı'' sorusuna, ''Dershaneye gittim. Zaten okulumun eğitimi de ortada. Çalışmazsanız burada en aşağılara düşersiniz. Lise birinci sınıftan belli sadece yazılılara çalışarak da birçok konuyu anlayabiliyorsunuz. Özellikle lise üç ve dördüncü sınıfta da tempoyu yükselterek çalıştım'' şeklinde yanıtladı. ''Şifre iddiaları nedeniyle kendisini zan altında hissedip hissetmediği'' sorusu üzerine Doğan, ''Ankara Fen Lisesi markası altında kimse bu baskıyı hissetmez'' dedi.