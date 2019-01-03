Adını büyük yayınevleri için tasarladığı kitap kapaklarının özgünlüğüyle duyuran tasarımcı Utku Lomlu, ”Türkiye bir kitap olsaydı, kapağını boş tasarlardım” dedi.

Tasarımcı Lomlu, Ajandakolik’ten Nilüfer Türkoğlu’nun sorularını yanıtladı. Lomlu’nun açıklamalarından bir kısım şöyle:

Utku Lomlu’nun hikayesi nasıl başladı da böyle mühim ve muntazam işler yapan bir adam oldu?

Aslında bu oldukça uzun bir hikaye. Yaptığım işi seviyor olmak sanırım en büyük motivasyonum.

İlk olarak Everest Yayınları’ndan çıkan kitap kapaklarınız dikkat çekti sanırım. Can Yayınları’nın Erdal Öz’den adeta miras kalan geleneksel kapak tasarımları, oğlu Can Öz’ün dönemiyle başkalaştı. Ve bu kapakları siz yapmaya başladınız. Bu büyük bir riskti. Nasıl gelişti? Ve ilk gelen tepkiler/eleştiriler nasıldı?

Bir risk olduğu doğru… Fakat risk olmadan yeni bir şey üretmek ve devamında da başarı pek mümkün değil sanırım. İlk olarak duygusal tepkiler oldu tabii. Bunların geleceğini biliyorduk. Buna rağmen kendi adıma o günlerin pek de kolay geçmediğini söyleyebilirim.

Bir bakıma Can Yayınları’nın kimliği, Can Öz’ün kararı ve sizin yaratıcılığınızla mı değişmiş oldu?

Can Yayınları’nın kimliği değişmedi aslında. Bir yayınevinin kimliğini belirleyen şey başta yayımladığı yazarlar, kitaplar, editörler ve yayın politikasıdır. Nasıl farklı bir elbise giydiğinizde farklı biri olmuyorsanız, kapak değişince de yayınevi kimliği değişmiyor, dış görünüşü değişiyor. Bu kabuk değişimi de Can Öz’ün kararıyla oldu.

Merak ediyorum da kapağını tasarladığınız kitabı okuyor musunuz?



Çoğu zaman maalesef hayır; buna günümüz koşullarında imkan yok. Keşke okuyabilsem…

Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kapak tasarımlarınız var mı?



Var tabii, beğenmediklerim çoğunluktadır hatta. İlk zamanlarda çok beğendiğim fakat zamanla beğenmediğim işlerim de oluyor. Bir de kapağın tasarımının ne kadar bana ait olup olmadığı sorunu da var. Yazarın ya da yayınevinin yönlendirmesi, isteği belirleyici bir unsur oluyor çoğu zaman.

Türkiye bir kitap olsa kapağını nasıl tasarlardınız?

Boş tasarlardım.

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