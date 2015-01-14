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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Bilim Yılı’na büyük ilgi gösterdi

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Almanya Eğitim Bakanı Prof.Dr. Johanna Wanka, Türkiye ile olan ortaklığın diğer bilim yılı ortaklıklarına göre çok daha büyük yankı yarattığını ifade etti.

14 Ocak 2015 17:03


Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) himayesinde gerçekleştirilen "Türk-Alman Gazeteciler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılan Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof.Dr. Johanna Wanka, 2014 Uluslararası Bilim Yılı’nı gazetecilerin soruları eşliğinde değerlendirdi. Alman Bakan, öncelikle Türkiye ve Almanya arasındaki bilimsel ve akademik yakınlaşmanın İkinci Dünya Savaşı esnasında Türkiye'ye sığınan bilim insanları ile başladığına dikkat çekti.

Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenip derinleştiğini belirten Wanka, Türk kökenlilerin her alanda ülkeye katkı sağladıklarını aktardı."Uluslararası Bilim Yılı, Güney Afrika gibi birçok ülkeyle gerçekleştirildi. Ancak Türkiye ile ortaklığımız çok daha büyük yankı yarattı. Bunun en önemli nedeni burada yaşayan 3 milyona yakın Türk kökenli vatandaşımız diye düşünüyorum" diyen Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'daki Türkler, siyasetten ekonomiye pek çok alanda bizi zenginleştiriyor ve iki ülke arasında köprü kuruyorlar. Bu nedenle yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı hassasız ve uluslararası toplumda yanlış bir imajımızın oluşmaması için çaba gösteriyoruz. Sanırım bu konuda epey yol kat ettik. Çünkü Almanya artık en çok tercih edilen göç ülkelerinden biri haline geldi ve bu, bizim için yeni bir gelişme."

‘Hedefimiz olan gençlere ulaştık'

Eğitim Bakanı Wanka, Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti. Yürütülen projelerin uzun vadeli olduğunu ekleyen Bakan, çalışmaların neticelerinin gelecek yıllarda daha somut bir şekilde alınacağını ifade etti. Wanka, öncelikle bilim ve inovasyon alanında işbirliğini artırmak istediklerini, bunun için bir iletişim platformu oluşturduklarını söyledi. Özellikle gençlerin Almanya'daki eğitim ve araştırma kurumlarına büyük ilgi duyduğunu söyleyen Bakan, bu sayede Bilim Yılı'nın en önemli hedeflerinden birine ulaşıldığını vurguladı. Wanka:"Eğer öğrenci değişimini yeterli ölçüde ve her alana yayarak yapmayı başarırsak diyaloğumuzu güçlendirmek için doğru zemini yaratmış olacağız. Bunun ilk adımlarını başarıyla yürüttüğümüzü görüyorum ve bu beni son derece memnun ediyor " dedi.

‘Alman araştırma kurumları Türkiye'ye açılacak'

Türkiye'deki genç bilim insanlarının daha çok Almanya'ndaki yüksek mühendislik ve nano teknolojisine ilgi gösterdiğini söyleyen Bakan, beraberinde sosyal bilimlere olan ilginin de gittikçe arttığını ekledi. Ayrıca değişim programlarının öğrencilerin ufuklarını açtığını ve dünya görüşlerini zenginleştirdiğini vurgulayan Wanka, bu nedenle yüksek öğrenim düzeyindeki değişim programlarını daha sistematik bir hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı, Bilim Yılı'nda açılışı yapılan Türk-Alman Üniversitesi'nin de kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Wanka, gelecek yılarda söz konusu üniversitede 5 bin öğrencinin eğitim görmesini hedeflediklerini ve bazı bölümlerde öğrencilere biri Türkiye’den diğeri Almanya’dan olmak üzere çift diploma vermeyi öngördüklerini aktardı. Wanka ayrıca Türkiye'nin talebi ile Max Planck ve Frauenhofer gibi Alman araştırma kurumlarının Türkiye’ye açılmasının planlandığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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