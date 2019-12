Türkiye 'beyaz örtü'yle kaplanıyor!

Gümüşhane

Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi sonrası, sabah saat 07.00 sıralarında yüksek kesimlere kar düştü. Turan Güneş Bulvarı üzerinde spor yapan vatandaşlar güne kar ile merhaba dedi.Bir vatandaş, "Güne kar ile başlamak çok güzel. Her gün spor yaptığımız yerde mevsimin ilk karını gördük. Çok mutluyuz" derken bir başka vatandaş ise "Alışkınız bu tür durumlara. Her yıl kasım ayının 4'ü gibi ilk kar düşmeye başlar. Şu an da kar ile spor yapmanın keyfini çıkarıyoruz" dedi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürücülere de zaman zaman zor anlar yaşattı. Mesailerine gitmek için hazırlık yapan Başkentliler, beyaz örtü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.Gümüşhane'de dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini bu sabahtan itibaren kar yağışına bıraktı.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, 2 bin rakımlı Zigana Geçidi'nde zor anlar yaşadı.Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Zigana Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kalırken, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.Yetkililer, kar yağışının sürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.Sivas'ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.Kent merkezi ve bazı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar, güne beyaz kar örtüsüyle karşılaşarak başladı. Kimi vatandaşlar kışa hazırlıksız yakalandı.Bazı sürücülerin sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çektikleri görüldü. Sürücülerin zeminin karlı ve ıslak olması nedeniyle araçlarını düşük hızda kullandıkları gözlendi. Bahçe ve tarlalarda ekili olan sebze ve meyveler de kar altında kaldı.Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışma yaptığı belirtildi. Ekiplerin özellikle kenti çevre illere bağlayan ana güzergahlarda çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.Kar yağışı Hafik, Suşehri, Koyulhisar ve Şarkışla ilçelerinde de etkili oldu. Koyulhisar-Mesudiye kara yolunda ve Suşehri-Sivas kara yolunun Geminbeli mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücülerin araç kullanmakta güçlük çektiği öğrenildi.Şarkışla'da pancar ve patates ekili tarlaların üzeri karla kaplanınca, henüz hasat yapmayan çiftçiler üzüldü.Tokat'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı Yeşilyurt ilçe merkezinde de etkili oldu.Karaman'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle, Sertavul Geçidi'ni kullanacak sürücüler tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.Karaman kent merkezinde vatandaşlar, sabah yağmurla uyandı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı.Olası sel baskınlarına karşı Karaman Belediyesinde kriz masası oluşturuldu.Karaman-Mersin kara yolu üzerindeki Sertavul Geçidi'nde ekipler kar yağışına karşı önlem aldı. Yetkililer, bu geçidi kullanacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle tedbirli olmaları konusunda uyardı.Konya'nın Seydişehir ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.Seydişehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.Kara yolları ekipleri yolda kar temizleme çalışması başlattı. Yetkililer, sürücüleri zincir, takoz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve yolda yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bildirildi.AA muhabirinin Uludağ Meteoroloji İstasyonu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Ekim Cumartesi günü gece geç saatlerde başlayan ve halen devam eden yağış nedeniyle ''Oteller bölgesi''nde kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu.Hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, görüş mesafesi sis yüzünden zaman zaman 100 metreye kadar düşüyor.Uludağ'da, kar yağışının öğleden sonra hafifleyeceği, yarın ise kesileceği bildirildi.Mersin'de, gece geç saatlerden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı binaların kalorifer dairelerini su bastı, Korukent Mahallesi'nde yolda ise çökme meydana geldi.İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Özdemir, kent merkezinde önemli bir sıkıntı yaşanmadığını, evlerdeki su baskınına gerekli müdahalenin yapıldığını kaydetti.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde son 24 saatte metrekareye 23,6 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yarın yağış beklenmediğini, ancak sonraki iki gün yine yağışın sürmesinin beklendiğini kaydettiler.