Türkiye Berlin'de dünyaya tanıtılıyor

T24 - 44. Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın konuk ülkesi Türkiye, yeni bir kampanya ile tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtmayı hedefliyor.





Berlin’de düzenlenen 44'üncü Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) dün başladı. Fuarda konuk ülke olan Türkiye standının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile birlikte Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle ve Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit yaptı. Açılışın ardından Bakan Günay, 3 bin metrekarelik bir alanda yer alan Türk stantlarını gezerek, katılımcılardan bilgi aldı.





Türkiye tarihini tanıtıyor



187 ülkenin katıldığı 44'üncü Uluslararası Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye ayrılan bölüm büyüklüğü ile dikkati çekiyor. ”Türkiye büyülüyor” sloganının duvarları süslediği Türkiye bölümünün girişinde Sivas’ta bulunan Divriği Ulu Camii’nin kapısının bir modeli yer alıyor. Türkiye fuarda ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtmayı hedefliyor. Bu çerçevede Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ”yeni” adlı bir kampanya başlattıklarını söyledi:



"Türkiye sadece yıllardan beri herkesin bildiği var olan doğal tarihsel güzelliklerini değil, topraklarımızdaki yeni buluntularla, yeni zenginliklerle de arkeoloji dünyasına, bilim dünyasına, kültür turizmine ilgi duyanlara kendisini tanıtmaya çalışıyor. (Bunlardan) bir tanesi yüzyıllardan beri kapalı olan Ayasofya’daki melek tasvirleri.”





Yeşilırmak havzası



Türkiye’ye ayrılan bölümde oteller ve seyahat acentelerinin yanı sıra İstanbul, Antalya gibi turistik kentlere ait yaklaşık 150 stant bulunuyor. Bu stantlarda Türkiye’nin turistik açıdan yeterince tanınmayan yerlerinin ismi de göze çarpıyor. Yeşilırmak havzası, Uluslararası Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtılmak istenen yerlerden biri. 1997 yılında kurulan Yeşilırmak Kalkınma Havzası Birliği Program Teknik Koordinatörü Yelgin Mesci, sürdürülebilir kalkınma konusunda yaptıkları çalışmalar kapsamında havzayı turizm bölgesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor:



”Bölgemiz, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat illeri, kültürel mirasın bölgemizde en yoğun olduğu iller. 7500 yıllık bir tarihi var ve Hititlerin başkenti de bölgemizde; Boğazkale Hattuşa. Uluslararası fuarlara katılarak bölgemizin turizm destinasyonu tanıtımı ve gelen turistlerin sayısını artırmak istiyoruz.”





Türkiye'ye büyük ilgi



Uluslararası Turizm Fuarı oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörleri arasında bağlantı kurulması açısından önem taşıyor. 14 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan fuar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen acente sahiplerine, Türkiye’yi tanıma, Türk firmalarının sunduğu olanakları öğrenme fırsatı sunuyor. Almanya’nın Vechta kentinden Berlin’e gelen seyahat acentesi sahibi Hans Höffmann, fuarda öncelikle Türkiye’ye ayrılan bölümü ziyaret ettiğini dile getiriyor: "Türkiye’yi de sunduğumuz ürünler arasına katmak istiyoruz. Bugüne kadar ne yazık ki programımızda yer almadığını itiraf etmeliyim. Şimdiye kadar dört stant ziyaret ettik. Berlin’e gelmemizin nedeni Türkiye’nin konuk ülke olması. Bunu mutlaka görmek ve bağlantı kurmak istedik.”



İtalya’nın Milano kentinden gelen Nina Schmidt ise Türk otellerini İtalyan piyasasına tanıtmak için bağlantı kurmaya çalıştığını söylüyor:



"Ben İtalyan piyasası ile ilgileniyorum. Buraya İtalyan piyasasına girmek isteyen Türk oteli olup olmadığına bakmak için geldim. Türk otellerine İtalya’da reklam yapma olanağı sunuyoruz. Burada iş bağlantıları kuruyorum.”





Türk çayı, Türk kahvesi



Fuarda iş görüşmeleri Türk çayı ve kahvesi eşliğinde yapılıyor. Berlin Kültür Müşavirliği’nin görevlendirdiği servis elemanları, gelen ziyaretçilere çay ve kahve sunuyor. Türk stantlarının yer aldığı bölümde kurulan sahnede ise fuar süresince çeşitli konserler verilecek.





