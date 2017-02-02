Türkiye benzeri mutabakat AB gündeminde

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları yarın Malta'nın başkenti Valletta'da yılın ilk AB Zirvesi için bir araya gelecek. Bahar aylarının yaklaşması nedeniyle zirvenin başlıca konusunu Akdeniz üzerinden AB'ye gelen sığınmacılar oluşturuyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada Libya-İtalya rotasının yakın zamanda kapanacağının sinyalini verdi. Tusk Libya Başbakanı Fayiz el Sarac ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Çözüm artık erişilebilecek bir mesafede" ifadesini kullandı.

Ege'deki Türkiye rotasının Avrupa'ya ulaşan yasadışı rotaların kapanabileceğini gösterdiğini vurgulayan Tusk, "Şimdi Libya'dan İtalya'ya uzanan yolu kapatma vaktidir" dedi. Malta'da yapılacak AB zirvesinde de bu konuda ekstra "somut" fikirler sunacağını kaydeden Tusk söz konusu bu fikirlerin detaylarıyla ilgili ise bilgi vermedi.

Türkiye anlaşması benzeri anlaşma

AB dönem başkanlığını üstlenen Malta'nın Başbakanı Joseph Muscat ocak ayında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşmada, yıl başından itibaren İtalya rotası üzerinden AB'ye gelen sığınmacıların sayısında büyük bir artış beklendiğini kaydetmişti. Muscat, AB'nin Akdeniz'den İtalya'ya yönelik kaçak göç akımını durdurmak için Türkiye ile imzalanan mutabakatın bir benzerini, İtalya güzergahını kullanan sığınmacıların geldiği diğer ülkeler ile de yapması gerektiğini söylemişti.

Resmi kayıtlara göre geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya'ya yasadışı yollarla AB'ye ulaşan sığınmacıların sayısı 180 binin üzerinde. Binlerce kişi ise batan kırık dökük teknelerle birlikte bu uğurda Akdeniz'de hayatını kaybetti.

Alman Yeşiller Partisi'nden ağır eleştiri

Alman Yeşiller Partisi'nden Akdeniz rotasının kapatılması tartışmalarına yönelik ağır eleştiri geldi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter "AB devlet ve hükümet başkanlarının Malta'daki buluşmasının sığınmacıların haklarının engellenmesi tehlikesi taşıdığını" savundu.

Peter "Kurtarma misyonlarını yeniden inşa etmek yerine Akdeniz'den geçişleri engellemeye çalışan, sığınmacıları Libya'daki mülteci kamplarındaki korkunç şartlara maruz bırakan ve adil mülteci programları yerine kirli pazarlıklar peşinde koşanların yaptığı, insan haklarına aykırı davranmayı kitabına uygun göstermeye çalışmaktan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

APF/dpa,BW/BK