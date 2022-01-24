Türkiye Belediyeler Birliği’nin araştırılması için TBMM'deki komisyonun toplanması talebi reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki adaletsiz uygulamaların görüşülmesi istemiyle TBMM İçişleri Komisyonu’nun toplanmasını talep ettiklerini ancak İçtüzük hükümlerine rağmen talebin reddedildiğini açıkladı. Torun, “Komisyonu toplamamak suçluluğun itirafıdır. Türkiye Belediyeler Birliği’nin araştırılmasından neden korkuyorsunuz? Veremeyeceğiniz hesabınız mı var?” diye sordu. Torun, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da randevu istediklerini bildirdi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye Belediyeler Birliği, tüm belediyelere tarafsız destek vermek amacıyla kanunla kurulduğunu, ülkemizdeki tüm belediyelerin doğal ve zorunlu üyesi olduğu birliğin bütçesi belediyelerden kesilen paylarla oluştuğunu anımsattı. 2019 yerel seçimlerinden bu yana birlik bütçesinin yüzde 50’den fazlasının Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesildiğini ifade eden Torun, “Ancak birlik yönetimi, bütçesini partizanca kullanmakta ve kaynakların tamamına yakınını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarmaktadır” dedi. Torun, TBMM İçişleri Komisyonunda bu adaletsiliği görüşmek istediklerinmi dile getirdi ancak komisyonun toplanması için yeterli sayıda milletvekili imzası ile 28 Aralık 2021’de başvuru yapmamıza rağmen, komisyon toplanmadığını söyledi.

Torun şöyle devam etti:

"3’te 1 imza toplanmasına rağmen komisyonu toplamamak, İçtüzüğü çiğnemektir"

"TBMM İçtüzüğü’nün 26’ıncı maddesinde, komisyon üyelerinin 3’te 1’inin imzasıyla komisyonların, başkanları tarafından toplantıya çağrılacağı belirtilmiştir. 3’te 1 imza toplanmasına rağmen komisyonu toplamamak, İçtüzüğü çiğnemektir. Sadece bu örnek bile TBMM’nin nasıl etkisizleştirildiğinin kanıtıdır. Komisyonu toplamamak suçluluğun itirafıdır. Soruyoruz: Türkiye Belediyeler Birliği’nin araştırılmasından neden korkuyorsunuz? Veremeyeceğiniz hesabınız mı var? Milletten neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret etme kararı aldık ve randevu talebimizi Meclis Başkanlığı’na ilettik. Sayın Başkan’ın randevu vermesi halinde kendisiyle de görüşeceğiz."