Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin: Belediyelerimiz Koronavirüs ile mücadele etmek için olağanüstü çalıştı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) arasında düzenlenen Covid-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UCLG Başkanı Mohammed Boudra ile UCLG Dünya Konseyi Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar pandemi sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın çok önemli bir dönemden geçtiğini hatırlatan Başkan Şahin, küresel boyutta çok büyük bir salgınla karşı karşıya kalındığını belirterek en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğüne dikkati çekti. Toplantı çerçevesinde hem dünyadaki gelişmeleri hem de ülkemizdeki tecrübeleri paylaşmayı amaçladıklarını söyleyen Şahin, “UCLG ile birlikte daha neler yapabiliriz, koordinasyonu daha iyi nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşmayı arzu ettik” dedi. Krizlerin yönetilebilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin; “Hamdolsun ülkemizde yıllardır sağlık alanında çok başarılı çalışmalar yapılıyordu. Bu, sosyal güvenlik sistemiyle birleşince de vatandaşın sağlık hizmetine uygun şartlarda ulaşma noktasında büyük bir dönüşüm yaşandı. Bugün bu çalışmaların sonuçlarını alıyoruz.” dedi. Ülkemizdeki bütün belediyelerin salgın sürecinde çok yoğun çalıştığına vurgu yapan Şahin, “TBB olarak biz buna şahidiz. Bütün başkanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkes içerideyken belediyelerimiz Koronavirüs ile mücadele etmek için olağanüstü çalıştı” dedi. Başkan Şahin bu süreçte insani ve çevresel kalkınmanın ekonomik kalkınmadan daha önemli olduğunun anlaşıldığının altını çizerek TBB’nin UCLG ile iş birliğine hazır olduğu mesajını verdi.

UCLG Başkanı Mohammed Boudra, sürdürülebilir kalkınmanın öneminden bahsederek bu süreçte insani ve çevresel kalkınmanın ön plana geçtiğini bildirdi. UCLG’nin tüm uluslararası kurumlarca desteklenmesi gerektiğini söyleyen Boudra ayrıca, pandemi süreci sonrasında göç yönetimi, belediyelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında dünyada yoğun bir çalışma başlayacağını da sözlerine ekledi.

UCLG Dünya Konseyi Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyelerin ne kadar önemli yapılar olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, yerel yönetimlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Karalar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bir krizde ne kadar hızlı aksiyon alırsak olası zararlar en asgariye iner. Hem hükûmetimiz hem Bilim Kurulumuz hem de belediyelerimiz çok başarılı sınav verdiler diye düşünüyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Bakanımızı, Dünya Sağlık Örgütünü ve Bilim Kurulumuzu izledik, yapılması gerekenlerin tamamını onların yönlendirmesiyle yaptık. Bu da Adana’da vaka sayısı Türkiye ortalamasının altına kalmasını sağladı.”

TBB ve UCLG arasında düzenlenen Covid-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı sonucunda Covid-19 önlemleri konusunda Türkiye belediyeleri ve UCLG arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, istişarenin artırılması kararı alındı.