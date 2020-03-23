Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: Koronavirüs nedeniyle borçlu olan belediyelerden kesinti yapılmamalı; Cumhurbaşkanımız yardımcı olacaktır

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, “Borçlu olan belediyelerin kesintilerinin Koronavirüs önlemleri sürecinde yapılmaması, ertelenmesi için encümen kararı alarak Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle telekonferans yöntemiyle yapıldı. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapılan toplantı Koronavirüs'ten dolayı borçlu olan belediyelerden kesinti yapılmaması talebinin Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıdaki konuşan Şahin, “Borçlu olan belediyelerin bu süreçte kesintilerinin yapılamaması için encümen kararı alarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğiz ve onların da bize yardımcı olacaklarına güvencemiz tamdır” dedi.

Toplantıda konuşan TBB Başkanı Fatma Şahin, Koronavirüs'le mücadele belediyelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Koronavirüs'le birlikte akıllı şehirler ve yeni yönetim anlayışının ön plana çıktığına dikkat çeken Şahin, bundan sonraki tüm toplantıların telekonferans yöntemiyle yapılacağını ifade etti.

Toplantıya Kimler Katıldı?

Toplantıya TBB Encümen üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı.