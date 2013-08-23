Türkiye bastırdı, Gül BM'de 3. sırada konuşacak

Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ve ABD Başkanı Barack Obama’dan sonra üçüncü sırada konuşmasını Türkiye’nin talep ettiği öğrenildi.

Suriye ve Mısır konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye’nin, dünya kamuoyuna mesajını iletmek için önemli bir fırsatı yoğun bir çabayla elde ettiği ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 24 Eylül’de New York’taki Genel Merkezi’nde başlayacak 68. oturumunun açılış konuşmalarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mümkün olan en ön sırada söz hakkı alacak. Bütün dünyanın dikkatinin BM’de olacağı 24 Eylül sabahı Gül; Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ve ABD Başkanı Barack Obama’nın ardından Genel Kurul’a hitap edecek.

66 yıllık toplantı geleneği

Gülsin Harman’ın Milliyet’teki haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan BM’nin 1947 yılında düzenlenen ilk toplantısında; Brezilya’nın o dönemki Dışişleri Bakanı Oswaldo Aranha’nın açılış konuşması yapmasından bu yana ‘genel tartışma’ adı verilen açılışlarda konuşma hakkı öncelikle Brezilya’yı temsil eden isme tanınıyor. BM Genel Merkezi’nin New York’ta bulunması nedeniyle de ABD her zaman ikinci sırada kürsüye çıkıyor. 195 ülkenin devlet başkanları, başbakanları, kralları ve dışişleri bakanlarının eylül ayının son haftası boyunca tek tek kürsüye çıkacağı küresel diplomasinin en önemli etkinliğinde Türkiye’nin tarihinde ilk kez üçüncü sırada konuşması Ankara’nın isteği üzerine mümkün oldu.

BM en üst sırayı verdi

Milliyet’in temas kurduğu BM Genel Sekreterliği, konuşma sırasının hükümetler ve BM arasındaki görüşmeler sonucunda belirlendiğini açıkladı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği de bilgiyi doğrulayarak “Bu konuda başvurular açıldığında Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul’a hitap bildirimini mevcut kurallar çerçevesinde sıra talebi ile birlikte dile getirdi ve üçüncü sırada konuşması uygun görüldü” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Genel Kurul açılış konuşmalarının dördüncü gününde sabah oturumunun sonunda 15. sırada söz almıştı. 2011’de gerçekleşen 66. Genel Kurul sırasında ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılış toplantısının ikinci günü olan 22 Eylül’de 11. sırada kürsüde konuşma yapmıştı.