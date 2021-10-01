Türkiye basketbolunun duayen ismi Nur Germen yaşamını yitirdi

Türkiye basketbolunun duayen isimlerinden Nur Germen, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray basketbol takımının eski kaptanlarından, Milli Takım eski baş antrenörü, Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Nur Germen 73 yaşında yaşamanı yitirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen'in öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Nur Germen kimdir?

Nur Germen basketbolcu olarak Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, Tofaş SAS ve Yenişehir Meysu'da basketbol oynadı.

Döneminin en iyi basketbolcuları arasında yer alıp 76 kez genç ve A millî oldu.

1971 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Türkiye millî basketbol takımınde yer aldı.

1972 yılında aktif sporcuyken Galatasaray Lisesi'nin erkek basketbol takımını çalıştırmaya başladı.

Galatasaray'da 1983 yılında yardımcı antrenörlük yaparak 1. Lig'de çalıştırıcılık kariyerine başlayan Germen, 1984-85 sezonunda A takımının başına geçti ve sarı-kırmızılı takımın 16 yıl aradan sonra Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu. Ayrıca 1985 Cumhurbaşkanlığı kupası da yine Germen yönetimindeki Galatasaray'ın oldu.

25 Mayıs 1993 tarihinde ise, 12 yıl aradan sonra katılınan Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Galatasaray'la anlaşan Aydan Siyavuş'un yerine millî takımın antrenörlüğüne getirildi.

2007 Haziran ayında Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Koordinatörlüğü'ne getirildiyse de, sarı-kırmızılı takımın Türkiye Kupası'ndan elenmesi üzerine görevine son verildi.