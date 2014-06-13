'Türkiye basiretsiz politikalarının faturasını ödüyor'



Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD, Irak'ın önemli kentlerini kontrolü altına almayı sürdürüyor. IŞİD'in hedefi başkent Bağdat'ı ele geçirmek. Irak ordu birliklerinin, Saddam Hüseyin'in de memleketi olan Tikrit'i koruduğu bildiriliyor.

Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, Irak ordusunun, yardım almadan IŞİD'i bertaraf edemeyeceğini belirtti. Irak ordusunun bir milyonun üzerinde silahlı askerle güçlü ancak disiplin ve motivasyondan yoksun olduğunu belirten Lüders, ordunun dini ve etnik orantılı temsiliyete göre kurulduğunu belirterek, Sünni askerlerin Sünni isyancılara ateş açmak için bir nedenleri olmadığını vurguladı.

'Türkiye için büyük paradoks'

Michael Lüders, Irak'ın sadece kağıt üstünde devlet olduğu ve çöküşün çoktan başladığı görüşünde. IŞİD'in de Bağdat yönetimi için ölümcül darbe olacağını belirten Lüders, ülkedeki bölünmenin artık engellenemeyeceğini söyledi. El Maliki yönetiminin bunalmış ve çaresiz olduğunu ifade eden Lüders, Amerikalıların ve Türklerin gelecek hafta ve aylarda bölgedeki gelişmeleri izleyeceklerini belirtti. Ancak kendi içinde ülkenin güneydoğusunda Kürtlere karşı mücadele eden Türkiye'nin, Irak'taki Kürtlere destek olmak için asker göndermesinin de büyük bir paradoks olacağını belirtti.

Lüders, ABD'nin de Kürtlere destek vereceklerini açıkladıklarını, Irak'a bir askerî misyon ihtimalinin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti. Askerî müdahalenin krizi çözmeyeceğini söyleyen Ortadoğu uzmanı Lüders, ilk kez radikal İslamcı bir örgütün, sınırlar aşırı ilerleyip bölgeleri kontrolü altına aldığına dikkat çekti.

'Yanlış politikaların faturası ödeniyor'

Peki, ABD'nin yıllarca Irak'ta sürdürdüğü askerî misyon boşuna mıydı? Michael Lüders, Irak'taki felakette Amerikalıların da payı olduğu ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra yaptıkları yanlışların faturasını ödediklerini söyledi. Lüders, askerî operasyonların o ülkelerin demokrasi altyapısının ya da ülkenin güçlenmesini sağlamadığını kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Michael Lüders, IŞİD terörünün ABD'ye henüz ulaşmayacağına dikkat çekiyor. Lüders, IŞİD'in öncelikle Suriye ve Irak'ta yerini sağlamlaştırmaya çalışacağına ve terör saldırıları düzenlemeleri durumunda düşman olarak görülen Batı ve dolayısıyla Avrupa'nın tehdit altında olacağına dikkat çekti.

Avrupa ülkeleri pasaportuna sahip olan çok sayıda IŞİD üyesinin, Suriye'de eğitim aldıktan sonra yeniden Avrupa'ya döndüklerine dair kanıtlar bulunduğunu belirten Lüders, bunun uzun süredir Avrupa güvenlik yetkilileri için önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Ortadoğu uzmanı, halihazırda Türkiye sınırında yaşananların, Avrupa için olduğu kadar Türkiye için de sorun olduğunu belirtti.

'Türkiye destek verdiğiyle düşman oldu'

Türkiye'nin bölgedeki basiretsiz politikalarının faturasını ödediğini belirten Lüders, Suriye'de Beşar Esad'a karşı destek verilen IŞİD ile Irak'ta düşman olunduğuna dikkat çekti.

Michael Lüders, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin, Şiileri bertaraf edecekleri umuduyla bölgede teröre destek verdiklerini belirtiyor. Suudi Arabistan'ın Şii İran'ı düşmanı ve kendisini de Sünnilerin koruma kalkanı olarak gördüğünü söyleyen Lüders, Suudilerin IŞİD tehlikesinin kendilerini de sarabileceğini unutmaması gerektiğini belirtti.

Peki, Batı bu durumda ne yapmalı? Michael Lüders, kısa süreli bir çözüm olacağı için askerî müdahale yapılmasına karşı. Lüders, bölgedeki güçler olan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin IŞİD'e destek vermeyi kesmeleri için etkili olunması gerektiğini vurguladı. Ortadoğu uzmanı, eninde sonunda IŞİD'in bertaraf edileceğini ancak etkilerinin aylar ve yıllar süreceğini ifade etti.