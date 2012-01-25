Türkiye basın özgürlüğünde dibe vurdu

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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, AB ülkeleri içinde olmasına rağmen, 2011'de Macaristan'ı 40., Bulgaristan'ı 80., Yunanistan'ı ise 70. sırada gösterdi.AB'nin önemli ülkelerinden Fransa'nın 38. olduğu sıralamada, İtalya 61. sırada yer alırken, Türkiye önceki yıla oranla 10 basamak düşerek 148. sırada yer aldı.Yine aynı sıralamada Rusya ise 142. sırada, Belarus'un 168. sırada, Azerbaycan 162. ve Kazakistan 154. sırada yer alıyor.179 ülkenin yer aldığı listenin sonunda Eritre geliyor. Bu ülkeyi, Kuzey Kore, Türkmenistan, Suriye ve İran izliyor.Liste, dünyada beş kıtada basın ve düşünce özgürlüğü konusunda faaliyet gösteren 18 derneğe gönderilen anket sonuçları ile Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 150 ülkede bulunan muhabir, araştırmacı, hukukçu, insan hakları militanı olarak çalışan temsilcilerinin görüşleriyle belirleniyor.Öldürülen gazeteciler, tutuklu ve gözaltına alınan gazeteciler ile haklarında dava açılan ve kötü muamele gören gazetecilerin durumu, sansüre yönelik uygulamalar ülkelerin genel sıralamasını etkiliyor.