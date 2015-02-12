Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. sırada



Dünya genelinde artan silahlı çatışmalar ve devlet baskısı, basın özgürlüğüne olumsuz yansıyor. RSF'in açıkladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, baskı ve manipülasyon girişimlerinin Ukrayna, Suriye, Irak ve Filistin'de yoğun olarak gözlendiğine dikkat çekiyor.

RSF, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yılda bir yayınlıyor. Liste hazırlanırken bağımsızlıktan çalışma koşullarına, kurumsal saydamlıktan üretim altyapısına 87 farklı kriter dikkate alınıyor.

Bu yıl Ekim 2013 – Ekim 2014 arası dönem dikkate alındı. Bir önceki yıl 14'üncü sırada yer alan Almanya, bu raporda 12'nciliğe yükseldi. Türkiye önceki yıla kıyasla beş basamak tırmanarak 149'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'nin basın özgürlüğü puanı 44,16 olarak açıklandı.

İtalya'nın büyük düşüşü

Avrupa ülkeleri arasında en büyük düşüş İtalya'da kaydedildi. 24 basamaklık düşüşle İtalya 73'üncü sıraya yerleşti. Mafya tehditleri, saldırılar ve asılsız suçlamalarla açılan davalarla medya kuruluşları ve gazetecilere uygulanan baskı, İtalya'nın gerilemesinde etkili oldu.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nin son 4 sırasında Suriye, Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre yer alıyor. Ukrayna 129., Irak 156., İsrail 101., Filistin Özerk Bölgesi 140., Güney Sudan 125. sırada yer alıyor.

"Ulusal güvenlik" gerekçesiyle medya kuruluşlarına uygulanan baskı, birçok ülkenin puanının "kırılmasını" da beraberinde getirdi. Rusya, geçen yıla kıyasla dört basamak gerileyerek 152'nci sırada yer aldı. Raporda, " Rus medyasında Kırım'ın ihlalinin eleştirilmesine hiçbir şekilde izin verilmiyor" denildi. Tayland, Kazakistan ve Mısır, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle medyaya baskı uygulayan diğer ülkeler olarak anıldılar.

ABD'nin puanını düşüren olay

Ferguson kentindeki olaylar sırasında basın mensuplarının gözaltına alınmış olması, ABD'nin 3 basamak gerileyerek 49'uncu sıraya düşmesine yol açtı.

Geçen yıla kıyasla ün büyük düşüş Andorra'da görüldü. Medya kuruluşlarındaki birleşmenin gazetecilere olumsuz yansıması ve çalışanlara yönelik yetersiz koruma, Andorra'nın 27 basamak gerileyerek 32'inciliğe düşmesine neden oldu.

İlgili yasaların düzeltildiği Moğolistan ise 34 basamak birden yukarıya fırlayarak 54'üncü sıraya yerleşti.

Listenin ilk sırasında Finlandiya, Norveç ve Danimarka yer aldı.