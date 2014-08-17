T24 LogoT24 Logo
Politika

'Türkiye Başbakan'sız, Gül yeni Başbakan atayabilir'

Anayasa Profesörü Zafer Üskül, YSK’nın seçim sonucunu ilan etmesinden sonra Erdoğan’ın başbakanlığının resmî olarak bittiğini söyledi

17 Ağustos 2014 17:56

Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimine dair kesin sonuçları 15 Ağustos’ta açıklamasından sonra Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği ve dolayısyla Başbakan’lığının düştüğü ve bu tarihten sonra imzalayacağı kararnamelerin geçersiz olacağı belirtilmişti. AKP’den geçen dönem milletvekili seçilen Anayasa Hukukçusu, TBMM eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de, “Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği sona erdiği için Başbakan olamaz” görüşünü dile getirdi.

Sümeyra Tansel’in Taraf’ta yer alan haberine göre, 2007 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili olarak Meclis’e giren Zafer Üskül de, “Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi ve mazbatasını da Meclis Başkanı’na teslim etti. Dolayısıyla artık kendisi seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin eğer bir siyasi partiyle ilişkisi varsa hemen sona erer, milletvekiliği sona erer” şeklinde konuştu. Üskül’ün görüşleri şöyle:


“Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi ve mazbatasını da Meclis Başkanı’na teslim etti. Dolayısıyla artık kendisi seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin eğer bir siyasi partiyle ilişkisi varsa hemen sona erer, milletvekiliği sona erer. Yine anayasamıza göre başbakanın milletvekilleri arasından tayin edilmesi gerekir, yani milletvekili olmayan bir kişi başbakan olarak atanamaz. YSK tarafından cumhurbaşkanı olarak seçildiği ilan edildiği anda Erdoğan, bir başbakan vekili atayarak kendisi görevi bırakabilirdi. Bunu hâlâ yapabilir çünkü daha çok yeni YSK’nın açıklaması. Ama başbakan vekili eski başbakan tarafından atanmazsa bu durumda, (hükümetin kurulması, hükümetin kurulama-ması durumunda) kendisine bazı yetkiler verilmiş olan, cumhurbaşkanına görev düşer.

 

‘Hükümet başsız’
 


Tabii ki bir devletin başbakansız hükümetsiz bırakılması söz konusu olamaz. Mutlaka bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Herhangi bir sorun ortaya çıktığında bakanlar kuruluna başkanlık edecek birinin olması gerekir. Hükümet usulüne uygun olarak kuruluncaya kadar bir başbakan vekilinin atanması gerekir. Ardından da yeni bir hükümet kurmak için çalışmalar başlayacaktır. Şu anda görevdeki cumhurbaşkanı siyasi nezaket gereği çok az bir süre kaldığı için bir başbakan atamayabilir bunu yeni cumhurbaşkanına bırakabilir. Bu makuldür kabul edilebilir birşeydir. Ama devlet hükümetsiz bırakılamaz onun için mutlaka bir başbakan vekilinin ya sayın Erdoğan tarafından o da olmazsa sayın Abdullah Gül tarafından atanması ve bu sorunun çözülmesi gerekir.”

 

‘Milletvekilliği sona erdiği için, Erdoğan başbakan olamaz’
 


Zafer Üskül, “Milletvekilliği sona eren kişinin başbakanlığı sürdürmesi de anayasa hükümleri karşısında mümkün değildir. Erdoğan, başbakan olma niteliğini -milletvekili olmadığı için- kaybettiğinde hükümet de ortadan kalkar. Bu durumda yeni bir hükümet kurulması gerekir. Ancak yeni hükümet kuruluncaya kadar da eski hükümet görevine devam eder. Fakat başsız bir hükümet olamayacağı için şu anda görevi-ne devam edebilecek bir hükümet yok. Bunun için bir başbakan vekilinin mutlaka atanması gerekir.” dedi.

 

ETİKETLER

zafer üskülerdoğancumhurbaşkanııgülbaşbakanlıkdüştümilletvekilliğiatamaseçildiyskseçim sonucuilan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24