'Türkiye Başbakan'sız, Gül yeni Başbakan atayabilir'

Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimine dair kesin sonuçları 15 Ağustos’ta açıklamasından sonra Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği ve dolayısyla Başbakan’lığının düştüğü ve bu tarihten sonra imzalayacağı kararnamelerin geçersiz olacağı belirtilmişti. AKP’den geçen dönem milletvekili seçilen Anayasa Hukukçusu, TBMM eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de, “Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği sona erdiği için Başbakan olamaz” görüşünü dile getirdi.

Sümeyra Tansel’in Taraf’ta yer alan haberine göre, 2007 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili olarak Meclis’e giren Zafer Üskül de, “Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi ve mazbatasını da Meclis Başkanı’na teslim etti. Dolayısıyla artık kendisi seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin eğer bir siyasi partiyle ilişkisi varsa hemen sona erer, milletvekiliği sona erer” şeklinde konuştu. Üskül’ün görüşleri şöyle:



“Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi ve mazbatasını da Meclis Başkanı’na teslim etti. Dolayısıyla artık kendisi seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin eğer bir siyasi partiyle ilişkisi varsa hemen sona erer, milletvekiliği sona erer. Yine anayasamıza göre başbakanın milletvekilleri arasından tayin edilmesi gerekir, yani milletvekili olmayan bir kişi başbakan olarak atanamaz. YSK tarafından cumhurbaşkanı olarak seçildiği ilan edildiği anda Erdoğan, bir başbakan vekili atayarak kendisi görevi bırakabilirdi. Bunu hâlâ yapabilir çünkü daha çok yeni YSK’nın açıklaması. Ama başbakan vekili eski başbakan tarafından atanmazsa bu durumda, (hükümetin kurulması, hükümetin kurulama-ması durumunda) kendisine bazı yetkiler verilmiş olan, cumhurbaşkanına görev düşer.





‘Hükümet başsız’





Tabii ki bir devletin başbakansız hükümetsiz bırakılması söz konusu olamaz. Mutlaka bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Herhangi bir sorun ortaya çıktığında bakanlar kuruluna başkanlık edecek birinin olması gerekir. Hükümet usulüne uygun olarak kuruluncaya kadar bir başbakan vekilinin atanması gerekir. Ardından da yeni bir hükümet kurmak için çalışmalar başlayacaktır. Şu anda görevdeki cumhurbaşkanı siyasi nezaket gereği çok az bir süre kaldığı için bir başbakan atamayabilir bunu yeni cumhurbaşkanına bırakabilir. Bu makuldür kabul edilebilir birşeydir. Ama devlet hükümetsiz bırakılamaz onun için mutlaka bir başbakan vekilinin ya sayın Erdoğan tarafından o da olmazsa sayın Abdullah Gül tarafından atanması ve bu sorunun çözülmesi gerekir.”





‘Milletvekilliği sona erdiği için, Erdoğan başbakan olamaz’





Zafer Üskül, “Milletvekilliği sona eren kişinin başbakanlığı sürdürmesi de anayasa hükümleri karşısında mümkün değildir. Erdoğan, başbakan olma niteliğini -milletvekili olmadığı için- kaybettiğinde hükümet de ortadan kalkar. Bu durumda yeni bir hükümet kurulması gerekir. Ancak yeni hükümet kuruluncaya kadar da eski hükümet görevine devam eder. Fakat başsız bir hükümet olamayacağı için şu anda görevi-ne devam edebilecek bir hükümet yok. Bunun için bir başbakan vekilinin mutlaka atanması gerekir.” dedi.