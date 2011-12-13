-Türkiye başarıdan başarıya giden bir ülke TBMM (A.A) - 12.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''İthalatı fiilen yapmış, bunu defter, kitaptan öğrenmemiş biri olarak şunu çok net ifade ediyorum; Türkiye ekonomisiyle başarıdan başarıya giden bir ülke olmuştur'' dedi. Çağlayan, milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulunda bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2012 yılı bütçesi üzerindeki eleştirilerini yanıtladı. Milletvekillerinin ekonomi çalışmalarına ilişkin çeşitli görüşler dile getirdiğini belirten Çağlayan, bu eleştirilerden yapıcı olanların dikkate alınacağını ifade etti. Dünyanın tüm ülkelerinde Türkiye'nin ekonomik başarılarından övgüyle söz edildiğine dikkati çeken Çağlayan, ''Bunu biz söylemiş olsak, kendimizi methetmiş oluruz ama durum öyle değil. Dünyanın tüm ülkelerinde ekonomik başarılarımız kabul ediliyor. Bugüne kadar yaptığım tüm seyahatlerde Türkiye'nin elde ettiği ekonomik başarının gıpta ile izlendiğini tespit ediyorum'' diye konuştu. Türkiye'nin, 2008'de yaşanan ekonomik krizde büyük bir testten geçtiğini vurgulayan Çağlayan, bu krizin, ''1929 krizinden sonraki en büyük ekonomik sıkıntı'' olduğu yönündeki belirlemeleri hatırlattı. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu krizin etkilerinin sürdüğüne dikkati çeken Çağlayan, ''AB'nin birçok ülkesi tespih taneleri gibi yoğun bakım çadırına alınırken, Türkiye tüm disiplinlerde birçok yatırım gerçekleştirerek, birçok ülke insanına parmak ısırtacak derecede başarı elde etmiştir. Bu, Türkiye'de siyasi istikrarın ve bakanlık bürokratlarının ne kadar birlikte çalıştığının göstergesidir'' dedi. Kendisinin, ''işin kaynağından geldiğini'' vurgulayan Çağlayan, ekonomistlere de saygısının olduğunu ifade etti. Çağlayan, ''Ancak ithalatı fiilen yapmış, bunu defter, kitaptan öğrenmemiş biri olarak şunu çok net ifade ediyorum; Türkiye ekonomisiyle başarıdan başarıya giden bir ülke olmuştur'' dedi. -''Ders veririm bu konuda''- Bakanlığının adına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bakan Çağlayan, ''Bakanlığımın adı ister 'ekonomi' ister başka bir şey olsun. Benim ekonomi anlayışım, reel sektördür, yatırımdır, üretimdir istihdamdır, ihracattır. Ayrıca, tüm ekonomik çalışmaları bünyesinde toplayan Ekonomi Bakanlığı, bana göre dört dörtlük olmuştur gayet yakışmıştır. Sayın Başbakanımıza teşekkür ederim'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin yabancı sermaye açısından en güvenilir limanlardan biri olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'nin 105 milyar dolarla en fazla dış yatırım alan ülkelerden olduğunu söyledi. Çağlayan, ''Bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan insanların bundan gurur duymasını beklerim. 88 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez son iki ayda 134 milyar dolar ihracat yapılmıştır, hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Çağlayan, kendisine laf atan MHP milletvekillerine dönerek, ''Şimdi, 'neden ithalattan bahsetmiyorsun' diyeceksiniz. İthalat rakamları her ayın sonunda TÜİK tarafından açıklanır. Türkiye bugün ithalat yapıyor evet. Cari açık meselesini dile getirenlere soruyorum; 'cari açık' diye neyi kastediyorsun?'' sorusunu yöneltti. Laf atmayı sürdüren muhalefete seslenen Çağlayan, ''Hocam size saygı duyuyorum ama ben de işin içinden geldim. Ders veririm bu konuda. Bunları öğrenin, bir daha kimse anlatmaz size bunu ama anlamazsınız bilmem'' dedi. Çağlayan, cari açığın önlenmesi için gerekli tüm çalışmayı yaptıklarını belirterek, ''Bunun için bir kurul kurduk. Bu kurulda tüm oyuncuları bir araya getirdik. Herşeyi değerlendirdik. 75 dolar olan petrolün 110 dolar fiyatlara çıkması, emtia fiyatlarının artması ve TL'nin aşırı değerlenmesi bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor, Türk sanayisinin çarpık yapılaşmasını da gidermeye çalışıyoruz. Alınan tüm tedbirler, yeni teşvik sisteminin altyapısını oluşturacak. Yeni teşvik sistemi bundan böyle cari açığı hedef alan bir şekle dönüştürülecek'' diye konuştu. -''Cari açık sadece Türkiye'nin meselesi değil''- Bakan Çağlayan, muhalefet partisi milletvekillerinin itirazlarına devam etmeleri üzerine, ''Rakam konuşturmayın. Ben bu işin mektebinden geldim'' diye tepkisini gösterdi. Yabancı sermayenin, Türkiye'nin ''kara kaşına, gözüne gelmediğini'' vurgulayan Çağlayan, ''Türkiye'nin ekonomik istikrarına gelmiştir. 105 milyar doğrudan gelen sermaye ile insanların iftihar etmesini isterim. Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor'' diye konuştu. Türkiye'nin kamu borçları konusunda gösterdiği performansın da alkışlanması gerektiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bütçe açıkları yüzde 1.7'ye düşmüştür. Türkiye, Avrupa'nın 27 ülkesinin 20'sinden çok daha iyi durumdadır. İşsizlik ortalamasında AB'nin 12 ülkesinden daha iyi konumdadır. Gözünüzü seveyim, 25 milyon kişi istihdam edilmiş ilk defa bu bir başarıdır, başarı hikayesidir. Geri kalan ülkelerin tamamında cari açık vardır. Enerji üreten ülkeler cari fazla veriyorlar. 31 Avrupa ülkesinin 19'unda cari açık vardır. Cari açık sadece Türkiye'nin problemi değildir. Evvel Allah cari açığı çözmeyi de Allah bizim iktidarımıza nasip etti. Cari açık konusunda getirdiğimiz teşvik sistemiyle nerede açık var, nerede sıkıntı var, bunları hallediyoruz. Geçmişte neredeyseniz, neden bir enerji stratejisi çalışması yapmadınız? Enerji konusu geçmiş yılların ihmali nedeniyle bu durumda. Bugün Türkiye'de kamu borçlarında, işsizlikte böyle bir seviyeye gelinmişse bunlar alkışlanır arkadaşlar.'' -''Sizi makro ekonomi dersinden çaktırırdım''- Bakan Çağlayan'ın konuşmasının ardından ''sataşma'' gerekçesiyle söz isteyen CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, kendisinin bir iktisat profesörü olduğunu anımsatarak, ''Şahsımın ötesinde tüm bilim adamları namına bir savunma yapmak zorundayım. Ekonomi bölümündeki tüm hocalar eğer ekonomiden anlamıyorsa Milli Eğitim Bakanı'na söyleyin, üniversiteleri kapatsın.'' Güneş, 80 milyar milyar dolarlık cari işlemler açığının saklanabilir bir tarafı olmadığını savunarak, ''Bunu siz yarattınız. İktidara geldiğinizden beri dış açığı büyüttünüz. 93 milyar dolar dış açığı bu yıl yaratmış olacaksınız. Ekonomide bu yanlıştır. 'Cari fazlası olan enerji satıyor' dediniz. Almanya mı Japonya mı Çin mi öyle? Benim sınıfımda olsaydınız size uzaktan yolladığım doçentliği alır, 1. sınıf makro ekonomi dersinden çaktırırdım'' diye konuştu.