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Türkiye Barolar Birliği'nden Ankara'ya 'adliye' talebi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Ankara’ya tek ve ulaşılabilir bir adliye istediklerini duyurdu

22 Eylül 2018 17:18

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Ankara’ya tek ve ulaşılabilir bir adliye istediklerini duyurdu.

TBB’den yapılan açıklamada, Ankara’nın adliye binalarının paramparça hale geldiği ve bu konuda çözüm bulunması gerektiği belirtildi. \"Bu paramparçalık devletin asli görevi olan adalet hizmetinin vatandaşlarımıza sunulmasını son derece zorlaştırmaktadır\" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Adalet hizmetine uygun olmayan, yargının itibarını zedeleyen, dağınık ve erişilmesi zor binalarda hakkını aramaya çalışan yüz binlerce vatandaşımız, görev yapan on binlerce avukatımız, hâkim, savcı, adliye personeli ve kâtibimiz büyük bir eziyet çekmektedir. Bugüne kadar yaptığımız sayısız görüşmeye rağmen sorunun hala çözülememiş olmasının sebebi, olsa olsa yetkili makamlar arasındaki koordinasyonsuzluktur.\"

\'İNŞAATINA BİR AN ÖNCE BAŞLANMALIDIR\'

Merkez Sıhhiye Adliyesi’nin, son 5 yılda on milyonlarca liralık tadilat geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: \"Merkez Sıhhiye Adliyesi tercihan korunarak ve etrafındaki kamuya ait arsalar değerlendirilerek bir çözüm üretilmelidir. Bu mümkün değilse, toplu taşıma hatlarının bulunduğu, herkese yeterli otopark imkânı sağlanacak bir yer acilen tahsis edilmelidir. Gerekli kaynak aktarılarak inşaatına bir an önce başlanmalıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerden ilgi ve acil çözüm bekliyoruz.\"

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