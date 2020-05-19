Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye karşı ortak açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro iktidarın Avukatlık Kanunu, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimine karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada bu düzenlemelerin doğru bulunmadığı belirtilerek, "Bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBB'ye bağlı 80 baro ile TBB, gündemdeki barolar ve seçim sistemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi.

Avukatlık Kanunu hazırlanması için asıl muhatapların barolar ve TBB olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, baroların ve uzmanların katılımıyla bir komisyon oluşturulması talep edildi. Açıklama şöyle:

"Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.

İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."

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