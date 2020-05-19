Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye karşı ortak açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro iktidarın Avukatlık Kanunu, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimine karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada bu düzenlemelerin doğru bulunmadığı belirtilerek, "Bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TBB'ye bağlı 80 baro ile TBB, gündemdeki barolar ve seçim sistemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi.
Avukatlık Kanunu hazırlanması için asıl muhatapların barolar ve TBB olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, baroların ve uzmanların katılımıyla bir komisyon oluşturulması talep edildi. Açıklama şöyle:
"Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.
İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır.
Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."
1.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
2.Adana Barosu Başkanlığı
3. Adıyaman Barosu Başkanlığı
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
5.Ağrı Barosu Başkanlığı
6. Aksaray Barosu Başkanlığı
7. Amasya Barosu Başkanlığı
8.Ankara Barosu Başkanlığı
9.Antalya Barosu Başkanlığı
10. Ardahan Barosu Başkanlığı
11.Artvin Barosu Başkanlığı
12.Aydın Barosu Başkanlığı
13. Balıkesir Barosu Başkanlığı
14.Bartın Barosu Başkanlığı
15.Batman Barosu Başkanlığı
16.Bilecik Barosu Başkanlığı
17.Bingöl Barosu Başkanlığı
18.Bitlis Barosu Başkanlığı
19.Bolu Barosu Başkanlığı
20.Burdur Barosu Başkanlığı
21.Bursa Barosu Başkanlığı
22. Çanakkale Barosu Başkanlığı
23.Çankırı Barosu Başkanlığı
24.Çorum Barosu Başkanlığı
25.Denizli Barosu Başkanlığı
26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
27.Düzce Barosu Başkanlığı
28.Edirne Barosu Başkanlığı
29.Elazığ Barosu Başkanlığı
30. Erzincan Barosu Başkanlığı
31. Erzurum Barosu Başkanlığı
32. Eskişehir Barosu Başkanlığı
33. Gaziantep Barosu Başkanlığı
34.Giresun Barosu Başkanlığı
35. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
36.Hakkari Barosu Başkanlığı
37.Hatay Barosu Başkanlığı
38.Iğdır Barosu Başkanlığı
39.Isparta Barosu Başkanlığı
40.İstanbul Barosu Başkanlığı
41.İzmir Barosu Başkanlığı
42. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
43. Karabük Barosu Başkanlığı
44. Karaman Barosu Başkanlığı
45.Kars Barosu Başkanlığı
46. Kastamonu Barosu Başkanlığı
47. Kayseri Barosu Başkanlığı
48. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
49. Kırklareli Barosu Başkanlığı
50. Kırşehir Barosu Başkanlığı
51.Kilis Barosu Başkanlığı
52.Kocaeli Barosu Başkanlığı
53.Konya Barosu Başkanlığı
54.Kütahya Barosu Başkanlığı
55.Malatya Barosu Başkanlığı
56.Manisa Barosu Başkanlığı
57.Mardin Barosu Başkanlığı
58.Mersin Barosu Başkanlığı
59.Muğla Barosu Başkanlığı
60.Muş Barosu Başkanlığı
61. Nevşehir Barosu Başkanlığı
62.Niğde Barosu Başkanlığı
63.Ordu Barosu Başkanlığı
64. Osmaniye Barosu Başkanlığı
65.Rize Barosu Başkanlığı
66. Sakarya Barosu Başkanlığı
67. Samsun Barosu Başkanlığı
68.Siirt Barosu Başkanlığı
69.Sinop Barosu Başkanlığı
70.Sivas Barosu Başkanlığı
71. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
72.Şırnak Barosu Başkanlığı
73. Tekirdağ Barosu Başkanlığı
74.Tokat Barosu Başkanlığı
75.Trabzon Barosu Başkanlığı
76.Tunceli Barosu Başkanlığı
77.Uşak Barosu Başkanlığı
78.Van Barosu Başkanlığı
79.Yalova Barosu Başkanlığı
80.Yozgat Barosu Başkanlığı
81. Zonguldak Barosu Başkanlığı