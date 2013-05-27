Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde 'Kürt avukatlara çizik' tartışması

Helin Alp / Ankara

BDP Şırnak Milletvekili ve Avukat Hasip Kaplan, Türkiye Barolar Birliği (TTB) başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu’nun seçildiği seçimlerde “Kürt avukatlara çizik” atıldığını iddia etti. T24’e konuşan Diyarbakır Baro avukatlarından eski DEP milletvekili Sedat Yurtdaş, “Listesinden girdiğim Vedat Ahsen Coşar, 159 oy alırken aynı listedeki 90 kişi tarafından ismimin üstü çizilmiş. Türkiye Baro tarihinde görülmemiş bir isim çizme sonucu ile karşı karşıya kaldım” derken, Eski Şanlıurfa Baro Başkanı Sabri Çepik, “Benim ismimin de üstü çizildi ama bu normal bir durum. Eğer Kürt olduğumuz için ‘çizik’ atılsaydı bana atılırdı” ifadesini kullandı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de “Doğu ve Güneydoğu’dan yaklaşık 40 delegemizle seçimlere katıldık, dört aday gösterdik. Ancak, biri seçilebildi” diyerek “Kürt avukatlara karşı bir hoşgörüsüzlük” olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, dün 209 delegenin oyunu alarak seçildi. Seçimlerde TBB Başkanlığını yürüten Vedat Ahsen Coşar 159, eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu 68 oy aldı. Ancak, BDP Şırnak Milletvekili ve Avukat Hasip Kaplan, Twitter’dan seçime ilişkin olarak yazdığı mesajda, farklı listelerden giren Doğu ve Güneydoğu Baroları’ndan gelen avukatların isimlerinin üstlerinin “Kürt” oldukları için çizildiğini iddia etti. T24, Kaplan’ın iddiasını Kürt avukatlara sordu.

Yurtdaş: 90 kişi tarafından ismimin üzeri çizildi

Seçimlere TTB Başkanlığını yürüten Vedat Ahsen Coşar’ın listesinden giren Diyarbakır Baro avukatlarından eski DEP milletvekili Sedat Yurtdaş, “Türkiye Baro tarihinde görülmemiş bir isim çizme sonucu ile karşı karşıya kaldım. 90 kişi tarafından ismimin üzeri çizildi. Kürt avukatlara karşı AK Parti, CHP ve MHP tam bir koalisyon içinde çalıştı” dedi. Metin Feyzioğlu’nun listesinden seçilen avukat Eski Şanlıurfa Baro Başkanı Sabri Çepik ise, “Ben çizik yemedim. Eğer Kürt olduğumuz için ‘çizik’ atılsaydı bana atılırdı. Diğer arkadaşlarım farklı listelerden girdiler. Çizikleri, kendi girdikleri listelerden aldılar” diye konuştu.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de seçim sonuçlarıyla ilgili “Doğu ve Güneydoğu’dan önerdiğimiz dört aday vardı. Ancak, biri seçilebildi. Kürt avukatlara karşı bir hoşgörüsüzlük vardı” dedi. T24’e konuşan Yurtdaş, Çepik ve Elçi şunları söyledi:

‘Kürt avukatlara karşı AKP, MHP ve CHP birleşti’

Diyarbakır Baro avukatlarından eski DEP milletvekili Sedat Yurtdaş: Baro seçimlerinde bazı isimlerin ismi çizilir, bu normaldir. Ancak, listesinden girdiğim Vedat Ahsen Coşar, 159 oy alırken,aynı listedeki 90 kişi tarafından ismimin üstü çizilmiş. Türkiye Baro tarihinde görülmemiş bir isim çizme sonucu ile karşı karşıya kaldım. 85 oy aldım. Kürt avukatlara karşı AK Parti, CHP ve MHP tam bir koalisyon içinde çalıştığını gördük. Eski siyasetçi olmam ve medyada yer almam dolayısıyla diğer adaylara göre en çok benim isimim çizilmiş demek mümkün. Baro tarihinde, ırkçıların ismini‘çizdiği’ kişi olarak tarihe geçtim ama baro da bunu kendi tarihi içinde yargılayacaktır.

‘Kürt olduğumuz için çizik atılsa bana atılırdı’

Eski Şanlıurfa Baro Başkanı Sabri Çepik: Seçimlere, Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu’nun listesinden girdim. Diğer arkadaşlarım farklı listelerden girdiler. Çizikleri, kendi girdikleri listelerden aldılar. Ben iddia edildiği gibi bir çizik yemedim. Benim ismimin de üstü çizildi ama bu normal bir durum. Eğer Kürt olduğumuz için ‘çizik’ atılsaydı bana atılırdı. Üç liste yarıştı. Çizilen arkadaşların aday oldukları liste üzerinden çizildiğini düşünürsek sorun kendi listelerinde.

'Kürt avukatlarının isminin çizildiğini söylemek yanlış olmaz'

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi: Doğu ve Güneydoğu’dan yaklaşık 40 delegemizle seçimlere katıldık ve dört aday gösterdik. Ancak, biri seçilebildi. Kürt avukatlara karşı bir hoşgörüsüzlük vardı. Seçimi kazanan Eski Urfa Baro Başkanımız medyatik ve çok bilinen bir isim değildi. Ama Sedat Yurtdaş ve diğer arkadaşlarımız üzerinden değerlendirme yaptığımızda ulusalcılar ve muhafazakârların da birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kürt avukatlarının isminin çizildiğini söylemek yanlış olmaz.