Türkiye Barolar Birliği: Muş Barosu’na saldırı kabul edilemez

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukaat Tarık Güneş’in tutuklanmasına tepki göstermek için Muş adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik’in polis engellemesiyle karşılaşmasına tepki gösterdi. Fiili müdahaleleri "saldırı" olarak nitelendiren TBB, durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Savunma haktır; barolar insan haklarını korumakla görevlidir” başlıklı yazılı açıklama yapan TBB, Muş Valiliği'nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, açıklamanın hukuka ve usule aykırı olarak engellenmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde olduğunu da vurguladı.

“Muş Barosu’na fiili müdahaleyi saldırı olarak görüyoruz”

Muş Barosu'na yönelik fiili müdahaleleri, avukatlara, meslek örgütlerine ve birliğe saldırı olarak gördüklerini açıklayan TBB, yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kamu gücünü kullanma iktidarına sahip kişi, kurum ve makamlara, avukatlık mesleğine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeleri hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Keza mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatlar, herhangi bir yaptırıma veya baskıya tabi tutulmamalıdırlar veya bununla tehdit edilmemelidirler. Türkiye Barolar Birliği olarak, meslektaşlarımızı ve meslek örgütleri olan barolarımızı anayasal güvence, görev ve yetkilerimiz çerçevesinde herhangi bir kişi, kurum veya makamdan gelecek fiili müdahale veya saldırılara karşı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

71 barodan ortak açıklama: Barışçıl toplantı hakkı engellenemez

Türkiye Barolar Birliği’nin ardından 71 baro da yaptıkları, “Barışçıl toplantı hakkı engellenemez” başlıklı ortak açıklama ile Muş Barosu’na dönük engellemeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Muş Barosu'na bağlı iki avukat meslektaşımız 12.02.2022 tarihinde gözaltına alınmış, 13.02.2022 tarihinde adliyeye sevk edilen avukat meslektaşlarımızdan biri tutuklanmış, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Muş Barosu avukatlarının sorgusu sonrasında kolluk görevlilerinin adliye içinde müdafilik üstlenen avukatların görüntüsünü almasına tepki olarak 14.02.2022 tarihinde Muş Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklaması Muş Valiliği'nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenmiş ve Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik'e basın açıklaması yaptırılmamıştır” denildi.

Muş Valiliği'ne çağrı: İhlalleri sona erdirin

Muş Barosu tarafından yapılmak istenen basın açıklamasının engellemesinin Anayasa'nın 13. maddesine açıkça aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Yine yasaklama kararı barışçıl toplantı hakkının kullanımına müdahale etmek için yeterli ve somut gerekçeler içermemektedir. Bugün Muş'da engellenen basın açıklamasıyla Muş Barosu'nun görev yapması engellenmiştir. Bu durum demokratik toplum değerleriyle bağdaşmayan ve dolayısıyla kabul edilemez bir tutumdur. Muş Barosu'nun yasalardan kaynaklanan görevini yapmasının engellenmesini kınıyor, Muş Valiliği'ne Muş Barosu'nun görevini yapmasını engellemeye yönelik ihlallerini sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.”

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