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Türkiye Barolar Birliği: Muş Barosu’na saldırı kabul edilemez

“Muş Barosu’na fiili müdahaleyi saldırı olarak görüyoruz”

15 Şubat 2022 15:02

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukaat Tarık Güneş’in tutuklanmasına tepki göstermek için Muş adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik’in polis engellemesiyle karşılaşmasına tepki gösterdi. Fiili müdahaleleri "saldırı" olarak nitelendiren TBB, durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Savunma haktır; barolar insan haklarını korumakla görevlidir” başlıklı yazılı açıklama yapan TBB, Muş Valiliği'nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, açıklamanın hukuka ve usule aykırı olarak engellenmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde olduğunu da vurguladı.

“Muş Barosu’na fiili müdahaleyi saldırı olarak görüyoruz”

Muş Barosu'na yönelik fiili müdahaleleri, avukatlara, meslek örgütlerine ve birliğe saldırı olarak gördüklerini açıklayan TBB, yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kamu gücünü kullanma iktidarına sahip kişi, kurum ve makamlara, avukatlık mesleğine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeleri hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Keza mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatlar, herhangi bir yaptırıma veya baskıya tabi tutulmamalıdırlar veya bununla tehdit edilmemelidirler. Türkiye Barolar Birliği olarak, meslektaşlarımızı ve meslek örgütleri olan barolarımızı anayasal güvence, görev ve yetkilerimiz çerçevesinde herhangi bir kişi, kurum veya makamdan gelecek fiili müdahale veya saldırılara karşı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

71 barodan ortak açıklama: Barışçıl toplantı hakkı engellenemez

Türkiye Barolar Birliği’nin ardından 71 baro da yaptıkları, “Barışçıl toplantı hakkı engellenemez” başlıklı ortak açıklama ile Muş Barosu’na dönük engellemeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Muş Barosu'na bağlı iki avukat meslektaşımız 12.02.2022 tarihinde gözaltına alınmış, 13.02.2022 tarihinde adliyeye sevk edilen avukat meslektaşlarımızdan biri tutuklanmış, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Muş Barosu avukatlarının sorgusu sonrasında kolluk görevlilerinin adliye içinde müdafilik üstlenen avukatların görüntüsünü almasına tepki olarak 14.02.2022 tarihinde Muş Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklaması Muş Valiliği'nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenmiş ve Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik'e basın açıklaması yaptırılmamıştır” denildi.

Muş Valiliği'ne çağrı: İhlalleri sona erdirin

Muş Barosu tarafından yapılmak istenen basın açıklamasının engellemesinin Anayasa'nın 13. maddesine açıkça aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Yine yasaklama kararı barışçıl toplantı hakkının kullanımına müdahale etmek için yeterli ve somut gerekçeler içermemektedir. Bugün Muş'da engellenen basın açıklamasıyla Muş Barosu'nun görev yapması engellenmiştir. Bu durum demokratik toplum değerleriyle bağdaşmayan ve dolayısıyla kabul edilemez bir tutumdur. Muş Barosu'nun yasalardan kaynaklanan görevini yapmasının engellenmesini kınıyor, Muş Valiliği'ne Muş Barosu'nun görevini yapmasını engellemeye yönelik ihlallerini sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.”

İmzalayanlar

  1. Adana Barosu
  2. Adıyaman Barosu
  3. Afyon Barosu
  4. Ağrı Barosu
  5. Amasya Barosu
  6. Ankara Barosu
  7. Antalya Barosu
  8. Ardahan Barosu
  9. Artvin Barosu
  10. Aydın Barosu
  11. Balıkesir Barosu
  12. Bartın Barosu
  13. Batman Barosu
  14. Bilecik Barosu
  15. Bingöl Barosu
  16. Bitlis barosu
  17. Bolu Barosu
  18. Burdur Barosu
  19. Bursa Barosu
  20. Çanakkale Barosu
  21. Çankırı Barosu
  22. Denizli Barosu
  23. Diyarbakır Barosu
  24. Düzce Barosu
  25. Edirne Barosu
  26. Elazığ Barosu
  27. Erzincan Barosu
  28. Erzurum Barosu
  29. Eskişehir Barosu
  30. Gaziantep Barosu
  31. Giresun Barosu
  32. Hakkari Barosu
  33. Hatay Barosu
  34. Iğdır Barosu
  35. Isparta Barosu
  36. İstanbul Barosu
  37. İzmir Barosu
  38. Kahramanmaraş Barosu
  39. Kars Barosu
  40. Kastamonu Barosu
  41. Kayseri Barosu
  42. Kırıkkale Barosu
  43. Kırşehir Barosu
  44. Kilis Barosu
  45. Kocaeli Barosu
  46. Konya Barosu
  47. Kütahya Barosu
  48. Malatya Barosu
  49. Manisa Barosu
  50. Mardin Barosu
  51. Mersin Barosu
  52. Muğla Barosu
  53. Muş Barosu
  54. Nevşehir Barosu
  55. Ordu Barosu
  56. Osmaniye Barosu
  57. Sakarya Barosu
  58. Samsun Barosu
  59. Siirt Barosu
  60. Sinop Barosu
  61. Şanlıurfa Barosu
  62. Şırnak Barosu
  63. Tekirdağ Barosu
  64. Tokat Barosu
  65. Trabzon Barosu
  66. Tunceli Barosu
  67. Uşak Barosu
  68. Van Barosu
  69. Yalova Barosu
  70. Yozgat Barosu
  71. Zonguldak Barosu

 

Kadir KaraçelikTarık Güneşpolistürkiye barolar birliği
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