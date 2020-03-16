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Koronavirüs

Türkiye Barolar Birliği duyurdu: Asgari sayıda personel dışındakiler bir hafta idari izinli sayılacak

16 Mart 2020 17:45

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, yeni tip Koronavirs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında asgari sayıda personelimiz dışındakilerin bir hafta süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, konuyla ilgili olan resmi internet sitesinden konuyla ilgili paylaşım yaptı. 

Paylaşımda, "Zorunlu hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan asgari sayıda personelimiz dışındakilerin bir hafta süreyle idari izinli sayılmasına, durumun bir hafta sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir" denildi. 

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