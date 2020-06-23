Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun paylaştığı fotoğraf istifa getirdi

Ankara girişinde yolları kesilen avukatların polis tarafından darp edildiği anlarda Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu'nun paylaştığı Anıtkabir ziyaretine ilişkin fotoğrafı istifa getirdi. Söz konusu fotoğrafa tepki gösteren TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan, görevinden istifa etti.

Karahan istifasını, "Baro Başkanları darp edilirken Anıtkabir’den fotoğraf paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur… Bu sebeplerle 2013 yılından beri yürüttüğüm TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevimden 22.06.2020 itibariyle istifa etmiş bulunuyorum!” sözlerle duyurdu.

Baro başkanlarının Türkiye’nin her ilinden Ankara’ya yürüdükleri 'Savunma Yürüyor' eylemine polis müdahale etmiş, baro başkanlarını Ankara'nın girişinde durdurup şehre girmelerini engellemişti. Polisler tarafından sert müdahalede bulunulmuş, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, yumruklu saldırıya uğramıştı.

TBB Başkanı Feyzioğlu ise Anıtkabir'i ziyaret etmiş, kişisel sosyal medya hesabından, "Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane-Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş Baro Başkanlarımızla Atamızın manevi huzurundayız" notuyla bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşıma TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan'dan tepki geldi.

Karahan İstifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca bir süredir devam eden temel hak ve özgürlüklere aykırı eylemlerin düzelmesi ve insan hakları mücadelesinin terk edilmemesi adına merkez olarak yoğun çaba göstermemize rağmen düşünce açıklamalarına tahammül edilmeyip terörize edildiği, baro başkanlarının ve aydınların açıkça hedef gösterilmeye devam edildiği görülmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanından hareket eden 56 baro başkanının, baroları ve avukatlık mesleğini yok etme projesine karşı demokratik yürüyüşlerinin dahi bizzat birlik başkanı tarafından terörize edilmeye çalışılması ve baro başkanları polis tarafından darp edilirken Anıtkabir ziyaretinin fotoğraflarının paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur.

Baro Başkanları darp edilirken Anıtkabir’den fotoğraf paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur… Bu sebeplerle 2013 yılından beri yürüttüğüm TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevimden 22.06.2020 itibariyle istifa etmiş bulunuyorum!”

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