Sivas Barosu Başkanı: Metin Feyzioğlu'nu ayrışma olduğunu gösterecek fotoğrafı paylaşmaması konusunda uyardım ama paylaşmış!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu , beraberindeki 14 baro başkanının Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, kendilerinin yürüyüş yapan diğer baro başkanları ile birlikte Anıtkabir ziyaret etmek için beklediklerini ancak polis engeli nedeniyle geç kalınması üzerine planlamanın aksadığını ifade etti.

Feyzioğlu'nun paylaştığı fotoğrafın üzerine yapılan baro başkanları arasında bir ayrışma olduğu yorumlarını da değerlendiren Demir, "Şahsım anlamında, Sivas Barosu olarak ben herhangi bir paylaşımda bulunmaması adına uyardım. Fakat kendi takdiridir. Bu kamuoyunda farklı algılandı. 'Metin Feyzioğlu destekçileri kendi içinde bir organizasyon yaptı' diye bir şey asla yok. Birlik ve beraberlik içerisinde ortak noktamız meslek olarak biz buraya geldik ve sürece dahil olduk" dedi.

"Bir kısım başkanlarımız yürüme kararı aldılar, biz bunları destekledik. Ortak noktamız Anıtkabir'de Ata'mızın huzurunda bir araya gelmek" diyen Demir, "Basına yansıdığı şekliyle Barolar Birliği Başkanımızın fotoğrafından kaynaklı olarak, orada Metin Başkanımız da bizimle gelmek istedi. Bizim amacımız, başkanlarımız temsil yürüyüşünü yaptıktan sonra Ankara'ya giriş yaptıktan sonraki süreçte, Anıtkabir'de biz onları karşılamak üzere bekleyecektik. Sonrasında polis müdahalesi gelince biz koşarak onlara destek vermek için geldik. Metin Başkan'ın paylaştığı fotoğraftan kaynaklı olarak herhangi bir ayrışma ya da ikinci bir program söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Baro başkanlarının Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya yürüdüğü 'Savunma Yürüyor' eylemine Ankara girişinde polis müdahalesi gerçekleşti. Şehrin dışında durdurulan baro başkanları Ankara'ya alınmadı. Yürüyen başkanlara müdahale edilmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki 14 baro başkanı ile Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada, fotoğrafta yer alan baro başkanlarının yürüyüşe neden destek vermediği ve meslektaşlarının yanında yer almaması eleştirileri dile getirilmişti