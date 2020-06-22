Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Yürümek haktır; baro başkanlarına izin verilmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioglu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Görüşme sonrası Ankara girişinde polis müdahalesi ile karşılanan baro başkanlarına ilişkin açıklama yaptı. Feyzioğlu, "Olayları yumuşatmak için devreye girdik. Yürümek haktır. Baro başkanları yürümelidir" dedi.

TIKLAYIN - Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen baro başkanları oturma eylemine başladı

TBB’nin seçtiği yöntemin yürümek olmadığını, kendisinin de yürümeyeceğini belirten Feyzioğlu, Eskişehir yolunda bekleyen baro başkanlarının kente girmesi gerektiğini kaydetti. Yürüyüşün Anayasal bir hak olduğuna vurgu yapan Feyzioğlu, “Temel haktır yürüyüş hakkı. Talebimiz oraya gelmiş baro başkanlarımızın bırakılmasıdır. 150 metre yürüyüş yapacaklar. O 150 metre yürüyüşün ardından Anıtkabir’e gitmek istiyorlar. Bunun kamu düzenini bozan bir yanı yok. Olayları yumuşatmak için devreye girdik. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bir ortak noktada buluşulacak” dedi.

"Çoklu baro konusunda takdir Meclis'in"

Feyzioğlu, tartışılan çoklu baro sistemine de karşı olduklarını hatırlattı, “Çoklu baro yanlış. Bizim açımızdan doğru bir yöntem değil takdir Meclisindir. Kimse de neden meclise ikna etmeye çalışıyorsunuz diye kızamaz.Tartışılan çoklu baro sistemi yapısına ilişkin biz mecliste çalışmayı tercih ediyoruz ama biz yürüyeceğiz diyene de engel olunmamalı” dedi.