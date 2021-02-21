Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi raporu: 2020'de bireysel krediler yüzde 40 arttı, 867 milyar lira oldu

Geçen yıl Türkiye'de milyonlarca kişi nakit ihtiyacı için bankalara koştu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aralık raporu da vatandaşın durumunu ortaya koydu. 2020'nin kredi riski fotoğrafını ortaya koyan rapora göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk imzalı habere göre, kişi başına düşen ortalama kredi riski ise 6 bin TL artışla 25 bin 484 TL oldu. Şırnak, yüzde 73 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Bu ili % 69.3 ile Hakkâri, % 60.5 ile Muş takip etti. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

3.4 milyon kişi batık durumda

Yapılandırma ve yasal takip süresinin 180 güne çıkarılması etkisiyle takipteki bireysel kredi ve kredi kartı tutarı 16.9 milyar TL'ye geriledi.

Batık kredilerinin yüzdürülmesi ile yasal takibe alınan kişilerde 2020'de sınırlı artış oldu.

Bireysel kredi ve kart borcundan yasal takipte olan kişi sayısı 3 milyon 471 bin 494'e çıktı.