Türkiye Bankalar Birliği: Bireysel kredi borcu olan kişi sayısı 34,4 milyona ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, şubat ayı verilerine göre bankalara bireysel kredi borcu olan kişi sayısı 34,4 milyona ulaştı.

Bireysel krediler konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Bu 3 kredi türünde en büyük artışın ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Risk Merkezi’nin verilerine göre şubat ayı itibariyle yurttaşların bankalara olan ihtiyaç kredisi borcu 400 milyar TL’nin ilk kez üzerine çıkarak 403,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 28,2 milyon kişiye ait olduğu belirtildi.

İhtiyaç kredisi borcu olanların ortalama kişi başına borcu 14 bin 291 TL’ye ulaşarak rekor kırmış durumda. Geçen yılın aynı ayında bu tutar 11 bin 265 TL’ydi. Böylece ihtiyaç kredisi borçları kişi başına 3 bin 26 TL daha arttı.

Öte yandan Risk Merkezi’nin aylık bültenine göre şubat ayında 153 bin kişi ilk kez kredi kartı, 76 bin kişi de ilk kez ihtiyaç kredisi kullandı. Konut kredisi kullanan kişi sayısı ise 11 bin olarak kaydedildi.