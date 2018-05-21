Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

İSTANBUL,(DHA)

Büyükler Balkan Badminton Şampiyonası, 18-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan\'ın Orestiada şehrinde sona erdi.

3 gün süren şampiyonaya; Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Moldova olmak üzere 5 ülkeden 55 sporcu katıldı. Şampiyonada tek erkekler kategorisinde Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, İbrahim Haktan Doğan; tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak; Çift Erkekler kategorisinde Serdar Koca ve Serhat Salım, çift kadınlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin; karışık çift kategorisinde ise Emre Sönmez ve Zehra Erdem madalya mücadelesi verdi.

Türkiye Badminton Milli Takımı, Büyükler Balkan Badminton Şampiyonası\'nda takım maçlarında 2\'nci oldu. Bulgaristan şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve Sırbistan ise 3\'üncülüğü paylaştı. Takım maçları ardından gerçekleşen ferdi maçlarda ise Türkiye Milli Takımı 2 altın ve 5 gümüş madalya almaya hak kazanarak toplamda 8 madalyanın sahibi oldu.

Dereceler ise şu şekilde:

Tek Erkekler: 2\'nci Emre Lale

Tek Kadınlar: Şampiyon Aliye Demirbağ, 2\'nci Neslihan Yiğit

Çift Erkekler: 2\'nci Emre Lale ve Muhammed Ali Kurt

Çift Kadınlar. Şampiyon Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, 2\'nci Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci

Karışık Çiftler: 2\'nci Emre Sönmez ve Zehra Erdem

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