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Politika

Türkiye, balistik füze deneyen Kuzey Kore'yi kınadı

"Kuzey Kore uluslararası yükümlüklülüklerini gözardı etmeyi sürdürüyor"

29 Temmuz 2017 17:25

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Kuzey Kore kınanarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenli Konseyi kararları ve bölgede gerilimi tırmandırmadan uzak durma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz.

Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir.

KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz."

 

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