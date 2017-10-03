T24 LogoT24 Logo
Politika

Türkiye Bahreyn'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

03 Ekim 2017 23:19

Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahreyn’in başkenti Manama’da dün gerçekleştirilen ve 5 polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, başkentin batısındaki El-Bedi Caddesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri sırasında patlama meydana geldiği, 5 polisin yaralandığı ifade edilmişti.

ETİKETLER

dışişleribahreynterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24