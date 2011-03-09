Türkiye baharı beklerken kar geldi!

T24

Gökçek'ten savunma

Suç kabak lastikte

"Yollar tuzlu, tat istersen"

"Yalasın demedim"

Antalya'ya bile yağdı

Kar yağışı nerelerede okulları tatil etti?

Orta Karadeniz'de okullar tatil

Akseki'de okullara kar tatili

Türkiye ilkbaharın gelmesini beklerken, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Birçok ilde okullar tatil edilirken Ankara'da vatandaşlar sokaklarda kar temizleme çalışmalarının yeterli olmadığından yakındı.İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam ve gece boyunca öncelikle Anadolu yakası, ardından da il genelinde kuvvetlenmesinin beklendiğini ifade ederek, kentteki kar yağışının akşama kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün aralıklı kar yağışlı eksi 1-3, cuma günü parçalı bulutlu 0-7, cumartesi günü parçalı az bulutlu 2-10 ve pazar parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli 4-12 derece olacağını kaydetti.Başkent'te bir gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı oluımsuz etkiledi. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar işyerlerine yürümek zorunda kalınca belediyeyi şikâyet etti. Ekiplerin tuzlama ve temizleme görevlerini yerine getirmedinden yakınan Başkentlilere yanıt Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten geldi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentte hayatı felç eden kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek, bin 550 kişinin 24 saat boyunca karla mücadele için çalışma yaptığını söyledi. Gökçek, 150 aracın devamlı karla mücadele çalışmalarında yer aldığını, gerekirse 207 kamyonu da devreye sokabileceklerini anlattı. Şu ana kadar 8 bin 750 ton tuz döktüklerini kaydeden Gökçek, geçen yıl bu oranın tüm yıl için 5 bin ton olduğunu ifade etti.Yeterli önlem alınmadığı eleştirilerini reddeden Melih Gökçek, ''Kar nedeniyle vatandaşlarımız da belli bölgelerde sıkıntı çektiler. Bu çektikleri sıkıntının temelinde aşınmış lastik olduğunu ifade etmek istiyoruz'' dedi. Kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili olarak bazı kişilerin ''Belediye neredesin?'' diye bağırdığını belirten Gökçek, ''Belediye aşınmış lastiği ne yapar, ne yapabilir? Her seferinde ikaz ve anons ediyoruz. Dikkat ederseniz bugün trafikte araç sayısı da azaldı. Demek ki tedbir alırsak, hepimizi sorumluluğu alırsak bu konuyu da rahatlıkla aşabiliriz'' diye konuştu.Başkan Gökçek de belediyenin yetersizliğinden yakınan bir takipçisine ‘Yollar tuzlu. Tat istersen’ diye cevap yazdı. Bursa-Eskişehir Karayolu Mezitler mevkii'nde yoğun kar yağışı, tipi ve araçların kayması yüzünden ulaşıma kapandı, 5 kilometreye yakın kuyruk oluştu. Başkent'te kar yağışı nedeniyle okullar da tatil edildi.''Sosyal paylaşım sitesi Twittterda 'Yolların tuzlandığına inanmayan yolları yalasın' ifadesi kullandınız mı?'' sorusuna ise Gökçek şöyle cevap verdi:''Onu twitter onu bulursunuz. Bulduktan sonra bana bunu sorarsınız. Kim dedi 'yala' falan diye. Dün akşam sabah 5'e kadar devamlı olarak twitterda bulundum. Kendi odamda bulundum. Kar olayını birebir takip ettim. Saat 6'da yattım. Dolayısıyla sabaha kadar arkadaşlarla twitleştik. Birisi ısrarla sual sordu. Sorduğu sual, 'Efendim hiç bir yere tuz dökmüyorsunuz. Nerede bu arabalar? Nerede bu tuz? Tuzunuz yok mu?' yazınca, ben de 'Ya kardeşim seni inandırmak için illaki göstermek mi lazım. Gider tadıverirsin, tuzlu mu değil mi bakarsın' dedim. Söylediğim bu. Yalama nereden çıktı. Böyle bir üslup kullanılabilir mi? Bir espri yaptık orada. Tuzu tadıverirsin dedim. Tuzlu mu değil mi görürsün dedim. Karı tatmasını istedim. Başka bir şey istemedim.''Antalya'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kepez ve Döşemealtı İlçesi'ni beyaza bürüyen kar evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı. Antalyalılar, il girişindeki 'Antalya' tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Antalya'da bugün sabah saat 07.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve 3 dereceye düşen hava sıcaklığı, il merkezindeki yerini sulu kar yağışına bırakırken, çok az rakım farkı bulunan Kepezüstü Mevkii'nde de lapa lapa kar yağdı. Denizden 39 metre yükseklikteki Antalya'nın Burdur yönündeki girişinde bulunan merkez ilçeleri Kepez ve Döşemealtı, yağan karla birlikte beyaza büründü. Evlerinden çıkan öğrenciler ve işlerine giden vatandaşlar bir anda bastıran karı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cadde ve sokakları kaplayan karı gören Antalyalılar, dakikalarca kar topu oynadı. Vatandaşlar yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak kar yağışını müjdeledi. İl girişindeki 'Antalya' tabelası, hatıra fotoğrafları için fon oluşturdu.Bursa, Karaman, Ankara, Isparta, Çankırı, Kırıkkale, Burdur, Çorlu, Kastamonu'nun sahil kesimindeki İnebolu, Bozkurt, Küre'de dün okullar tatildi. Çatalzeytin İlçesi'nde, Eskişehir'in Mihalıççık,Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde, Afyonkarahisar kent merkezi ile İhsaniye İlçesi'nde, Çanakkale'nin Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde, Denizli’nin Bekilli, Kale ve Çivril ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Konya merkez ilçeleri Meram, Karatay ve Selçuklu’da eğitime 2 gün, Güneysınır İlçesi’nde de 1 gün ara verildi. Karaman’da da okullar 1 gün tatil edildi.Samsun, Ordu, Sinop ve Çorum’da kar yağışı nedeniyle 515 köy yolu ulaşıma kapandı. Samsun, Ordu ve Çorum’da da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Orta Karadeniz Bölgesi’nde hayatı felç etti. Samsun’da 109 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 33 ekiple karla mücadele eden ekipler, yağışın sürdüğü bölgelere ulaşmakta güçlük çekti. Salıpazarı, Ladik ve Alaçam ilçelerinde de yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Ordu’da da kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu kapanırken, Ünye, İkizce ve Çaybaşı’da bir gün, Akkuş’ta ise 2 gün okullar tatil edildi.Sinop’ta 150, Çorum’da ise 184 köy yolu kapandı. Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde bir gün, Oğuzlar İlçesi’nde de 2 gün okullar tatil edildi. Amasya’da ise kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.Antalya’nın Akseki ile Konya’nın Seydişehir ilçelerini bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Akseki’de sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki- Seydişehir karayolunda zincir takılmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Zinciri olmayan tur ve yolcu otobüsleri, yoğun kar nedeniyle tesislerde bekletiliyor. Zinciri bulunmayan araçlar Akseki’deki dinlenme tesislerine yönlendirilirken, Karayolları ekipleri de yolu ulaşıma açık tutmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.Akseki Kaymakamı Mekan Çeviren başkanlığında toplanan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu da kar yağışı nedeniyle Akseki merkez, belde ve köylerindeki okulları bugün için bir gün süreyle tatil etti.