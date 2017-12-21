Türkiye-BAE Dostluk Grubu'ndan BAE Dışişleri Bakanı'na 'Fahrettin Paşa' tepkisi: Lawrence ağzıyla konuşan...

TBMM'deki Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun yönetim kurulunda yer alan AKP milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından, Iraklı bir Twitter kullanıcısının Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweetini kendi Twitter hesabında paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e tepki gösterdiler.

AKP Bursa Milletvekili, Dostluk Grubu Genel Sekreteri Osman Mesten, sosyal medya hesabından BAE Dışişleri Bakanı'na, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı tertiplenen Arap Ayaklanması olaylarında aktif olarak görev alan İngiliz Ajanı Lawrence ’i hatırlatarak, "İngiliz ajanı Lawrence ağzıyla konuşan tarih bilmez hadsiz Bakan! Kuşatılmış Medine’yi İngilizlere bırakmamak için 30 ay boyunca şanlı bir müdafaa yapan, hastalıktan ve açlıktan pek çok askerini kaybeden Fahrettin Paşa'yı keşke İngilizlerden değil de Türkler'den öğrenseydin” dedi.

Dostluk Grubu Başkanı AKP’li Muhammed Emin Akbaşoğlu ise sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Fahrettin Paşa, Medine’nin tek taşına dahi el uzatmamış, şehir halkının tüm mallarını güvence altına almış, adaletten asla ayrılmamış bir komutandır” sözlerini paylaştı.



Dostluk Grubu Saymanı AKP İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati de, BAE’nin Dışişleri Bakanı Zayed'e attığı iki tweet'ten birinde “Kutsal emanetleri canı pahasına korumak tüm Müslümanların işidir. Fahrettin Paşa o güzelim emanetleri kurtarıp İstanbul'a götürmeseydi, bugün hepsi emperyalistlerin müzelerinde süs olarak sergilenecekti” dedi.

Nebati diğerinde ise, “Fahrettin Paşa Efendimiz'in (S.A.V) ayak bastığı kutsal toprakları; aşsız, ilaçsız ve cephanesiz de kalsa düşman kurşununa karşı kanının son damlasına kadar savunmuş bir kahramandır” diye yazdı.



TBMM’de, Türkiye BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 2003 yılında kuruldu.

Lawrance kimdir?



Arap coğrafyasında görev yapan pek çok İngiliz ajanının yaptığı her faaliyet Lawrence'la ilişkilendirilir Bu sebeple Lawrence ismi diğer İngiliz ajanlarının önünde sembol niteliğinde yer alır.1888'de Galler'de dünyaya gelen ve asıl adı Thomas Edward Lawrence olan Arabistanlı Lawrence, İngiliz Birleşik Krallığı'nda görev almış en meşhur Yarbaylardan biridir. 50 yıla yakın hayatında arkeolog, askeri stratejist, casus ve yazar olarak çalışan Lawrence, bir dönem T.E. Shaw ismini de kullanmıştır.



Osmanlı İmparatorluğu'na karşı tertiplenen Arap Ayaklanması olaylarında aktif olarak görev alan Lawrence, irtibat subayı olarak yaptığı bu çalışmalar sonrasında şövalyelik nişanına layık görülse de bunu reddetmiştir. Üstün hizmet madalyaları olan Lawrence askeri hayatı boyunca; 1. Dünya Savaşı, Medine Kuşatması, Arap Ayaklanması kapsamında birçok operasyonda aktif olarak hizmet vermiştir.