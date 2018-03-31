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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan savunma zirvesi

Üç ülkenin savunma bakanları, Giresun'da bir araya geldi

31 Mart 2018 16:02

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının katılımı ile düzenlenen 6'ncı Savunma Zirvesi toplantısı Giresun'da başladı.  

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda bir otelde gerçekleştirilen 6'ncı Savunma Zirvesi'ne, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bakanlık ve askeri yetkililer katıldı.

Bakanlar Canikli, Hasanov ve İzoria toplantı öncesi yaylada yürüyüş yaptı. Bakan Canikli, mevkidaşı bakanlara Kümbet Yaylası'nı anlattı. Bakanların gelişi öncesi yaylada geniş güvenlik önlemleri alındı. Zırhlı araçların görev aldığı yaylada asker ve polis özel harekat ekipleri de yayla çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının katıldığı zirvenin sonunda, savunma alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor.

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