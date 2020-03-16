Türkiye-Azerbaycan seferlerinin durdurulması kararı alınmıştı; İstanbul'dan Bakü'ye uçuş yapıldı

T24 Haber Merkezi

Türkiye-Azerbaycan arası kara ve hava yolu ulaşımının Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak durdurulmasının ardından bugün (16 Mart) Türk Hava Yolları'na ait bir uçak 00:15'te İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü'ye uçtu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 14 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından , Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Uçuşların askıya alınması kararının ardından Türk Hava Yolları'na ait TK340 uçuş nolu uçak, TSİ 00:15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktı. Öte yandan, uçuş tablosunda Bakü'den İstanbul Sabiha Gökçen'e gelmesi planlanan TK 6891 uçuş nolu bir uçak daha olduğu görüldü.

T24'ün, konuyla ilgili görüştüğü Türk Hava Yolları yetkilisi ise, uçuşa dair herhangi bir iptal veya değişiklik durumunun söz konusu olmadığını, buna dair bir bilginin kendilerine gelmediğini aktardı.

Azerbaycan basınında ise söz konusu uçuşun, Azerbaycan vatandaşları için yapıldığı, aynı gün 03:45'te ise Bakü'den İstanbul'a Türkiye vatandaşları için bir uçuş olacağı yazdı.

Azerbaycan basının aktardığına göre; Türkiye'den Azerbaycan'a gitmek isteyen Azerbaycan vatandaşları; Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türkiye vatandaşları bunu 31 Mart'a kadar yapabilecek.