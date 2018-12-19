TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.
BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım’ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı’da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, \'en\'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.
Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova’ya da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:
Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin
Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren
Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut
Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı
Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova
Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz
Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz
Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya
Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu
Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik
Yılın En İyi Blogeri – Şafak Kural
Yılın En İyi Albümü-Ebru Yaşar
Yılın En İyi Arabesk Kadın Sanatçısı-Kibariye
Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı -Serkan Kaya
Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı-Tuğba Yurt
Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı -Emre Kaya
Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı -Roza Zergerli
Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı- Ayaz Gasimov
Yılın En İyi Ses Sanatçısı-Koray Avcı
Yılın En İyi Tv Programm Sunucusu – Seren Serengil
Yılın En İyi Yapımcısı Kemal Aslan
Yılın En İyi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi - Estetium Life - Uzmn. Dr.Buket Kılınç
Yılın En İyi Diyetisyeni- Şefa Yadigarova
Yılın En İyi Şovmeni - Azer Akşam
Yılın En İyi Fitoterapi Uzmanı- Zeynep Sadıkova
Yılın En İyi Medikal Estetik Doktoru- Lale Elekberova
Yılın En İyi Sağlık Turizm Firması Avrupa Saç Ekim Merkezi Dr.Mehmet Güçlü
Yılın En İyi İnteraktif Şirketler Grubu- Evo Grup - Evren Yaşlak & Evrim Yaşlak
Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı- Belgin Dal
Yılın En İyi Güzellik Uzmanı Songül Güney Erzurumlu
Yılın En İyi İç Mimarı – Serpil Boz
Yılın En İyi Görsel Tasarım Teknolojik İşler Firması Fashionart - Mesut Büyüksofuoğlu
Yılın En İyi Avukatı – Vedat Batgi
Yılın En İyi Bestesi – Demet Akalın Oh Olsun – Zafer Kerey
Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı Şinasi Günaydın
Yılın En İyi Medikal Araştırma Firması – Deniz Piyasa Araştırma
Yılın En İyi Aktar Zinciri – Gaziantep Baharatçısı
Yılın En İyi Kız Cocuk Modeli Nursen Kuliyeva
Yılın En İyi Erkek Cocuk Modeli - Uğur Alizade
Yılın En İyi Estetik Diş Hekimi Dr Elif Demircan
Yılın En İyi Cemiyet Dergisi Klass Magazin Muammer Kapucuoğlu
Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı Uğur Arslan
Yılın En İyi Pop Düeti – Ömür Gedik & Serdar Ortaç
Yılın En İyi İkilisi – Safiye Soyman & Faik Öztürk
Yaşam Boyu Onur Ödülü-Hakan Peker
Yaşam Boyu Onur Ödülü- Muhterem Nur
Yaşam Boyu Onur Ödülü -Brilliant Dadshova
Yaşam Boyu Onur Ödülü- Selçuk Ural
Yaşam Boyu Onur Ödülü- Turgay Kıran
Yaşam Boyu Onur Ödülü – Güftelerin Efendisi - Aşkın Tuna
Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Sanatçısı – Cem Belevi
Yılın En İyi Şarkısı – Yaranamadım – Yusuf Güney
Yılın En İyi Müzik Grubu - Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker
Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı – İkiyüzlü – Turgay Saka
Yılın En İyi Reklam Ve Bilişim Şirketi –Dermen Reklam-Tanju Menteş
Yılın En İyi Satış Koçu Murat Roberto Özdemir
Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Vahide Perçin
Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Altan Gördüm
Yılın En İyi Gazetecisi Cengiz Semercioğlu
Yılın En Müzik Kanalı Number One Tv
Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Show Haber Rıdvan Bıyık
Yılın En İyi Ana Haber Spikeri Show Tv Ece Üner
Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu- Lale Azertaş- Atv Haber
Yılın En İyi Sosyal Analitik Programı ‘’Bizimlesin’’ Zaur Bahşeliyev
Yılın En İyi Haber Sitesi Yeni Medya Grup Haberler.Com
Yılın En İyi Komedi Dizisi –Çocuklar Duymasın – Birol Güven
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Tamer Karadağlı
Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu – Dilara Aliyeva
Yılın En İyi Dizi Oyunusu – Reşat Kesemenli
Yılın En İyi Magazin Muhabiri Kanal D Emrah Günel
Yılın En İyi Aktüel Gazetecisi Yağmur Kalyoncu
Yılın En İyi Reklam Yönetmeni – Burak Akan
Yılın En İyi Haber Kanalı – Tgrt Haber
Yılın En İyi Mazagin Programı Atv Magazin – Afaq Genceli
Yılın En İyi Spor Adamı Emre Aşık
Yılın En İyi Sporcusu - Fuad Zeynelov
Yılın En İyi Tv Programı Azerbaycan Rüzgarı Bengütürk Tv
Yılın En İyi Spor Sunucusu Cbc Sport Urfan Memmedli
Yılın En İyi Endüstriyel Zemin Firması - Göktuğ Endüstriyel Zemin - Hasan Gül & Neşet Bülbül
Yılın Blokchain Altın Şirketi Onegram Ve Ramınt
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Enif & Burhan Vural
Yılın En İyi Event Organizasyon - Dj İlyas Ekici
Yılın En İyi Eğitim Şirketi Study In Turkey Azerbaıjan
Yılın En İyi Sinema Filmi – Müslüm
Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni – Can Ulkay & Katche
Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni – Selin Ciğerci
Yılın En İyi Klip Yönetmeni Erkan Nas Aşka Bağlan
Yılın En İyi Kültür Sanat Programı 5 Element Atv
Yılın En İyi Fotoğraf Studyosu Media Studıo
Yılın En İyi Radyo Kadın Sunucusu - Sarı Şeker Sema - Radyo D
Yılın En İyi Sektörel Program Sunucusu Gülden Demirtaş
Yılın En İyi İşletmesi - Ps Lounge
Yılın En İyi Organizatörü Vefa Vagıfkızı
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Emedia Group - Elşen Aliyev
Yılın En İyi Düğün Organizatörü Tahir Meherremli
Yılın En İyi Romanı Ahi Evran - Gökhan Çelik&Hasan Murat
Yılın Drama Erkek Oyuncusu Savaşcı Dizisi Kenan Mm
Yılın En İyi Yarışma Programı Behtever İlhan Özbay
Yılın En Anlamlı Projesi ‘En İyi Etkinlik Öykü Kitapları’’psk.Aile Danışmanı Reyhan Hayırlıoğlu
Yılın En İyi Sinema Cocuk Oyuncusu - Efe Parlar
Yılın En İyi Sosyal Projelere Katkı Sağlayan Spor Gazetecisi Dündar Kesaplı
Yılın En İyi Drama Kadın Oyuncusu Meleyke Asadova
Yılın En İyi Şarkısı Güle Güle Gel- Yaşar Yusub
Yılın En İyi Stand Up Oyuncusu-Gülgökçe Korkmaz
Yılın En İyi Modellik Ajansı Oksana Kuznetsova
Yılın En İyi Model Okulu İa Models School - İlgar Aliyev
Yılın En İyi Sabah Magazin Programı – 2.Sayfa Kanal D – Müge & Gülşen
Yılın En İyi Digital Baskı Merkezi - Prıntwork
Görüntü Dökümü:
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-Kokteylden görüntüler
-Ödül töreninden sanatçılar
-Açılış konuşmasını yapan sunucular
-Ödül alanlar
-Magazin Ödülü alan Kanal D muhabirinin konuşması