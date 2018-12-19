Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA) BU yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.

BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım’ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı’da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, \'en\'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.

Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova’ya da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:

Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin

Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren

Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut

Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı

Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova

Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz

Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz

Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya

Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu

Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik

Yılın En İyi Blogeri – Şafak Kural

Yılın En İyi Albümü-Ebru Yaşar

Yılın En İyi Arabesk Kadın Sanatçısı-Kibariye

Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı -Serkan Kaya

Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı-Tuğba Yurt

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı -Emre Kaya

Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı -Roza Zergerli

Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı- Ayaz Gasimov

Yılın En İyi Ses Sanatçısı-Koray Avcı

Yılın En İyi Tv Programm Sunucusu – Seren Serengil

Yılın En İyi Yapımcısı Kemal Aslan

Yılın En İyi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi - Estetium Life - Uzmn. Dr.Buket Kılınç

Yılın En İyi Diyetisyeni- Şefa Yadigarova

Yılın En İyi Şovmeni - Azer Akşam

Yılın En İyi Fitoterapi Uzmanı- Zeynep Sadıkova

Yılın En İyi Medikal Estetik Doktoru- Lale Elekberova

Yılın En İyi Sağlık Turizm Firması Avrupa Saç Ekim Merkezi Dr.Mehmet Güçlü

Yılın En İyi İnteraktif Şirketler Grubu- Evo Grup - Evren Yaşlak & Evrim Yaşlak

Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı- Belgin Dal

Yılın En İyi Güzellik Uzmanı Songül Güney Erzurumlu

Yılın En İyi İç Mimarı – Serpil Boz

Yılın En İyi Görsel Tasarım Teknolojik İşler Firması Fashionart - Mesut Büyüksofuoğlu

Yılın En İyi Avukatı – Vedat Batgi

Yılın En İyi Bestesi – Demet Akalın Oh Olsun – Zafer Kerey

Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı Şinasi Günaydın

Yılın En İyi Medikal Araştırma Firması – Deniz Piyasa Araştırma

Yılın En İyi Aktar Zinciri – Gaziantep Baharatçısı

Yılın En İyi Kız Cocuk Modeli Nursen Kuliyeva

Yılın En İyi Erkek Cocuk Modeli - Uğur Alizade

Yılın En İyi Estetik Diş Hekimi Dr Elif Demircan

Yılın En İyi Cemiyet Dergisi Klass Magazin Muammer Kapucuoğlu

Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı Uğur Arslan

Yılın En İyi Pop Düeti – Ömür Gedik & Serdar Ortaç

Yılın En İyi İkilisi – Safiye Soyman & Faik Öztürk

Yaşam Boyu Onur Ödülü-Hakan Peker

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Muhterem Nur

Yaşam Boyu Onur Ödülü -Brilliant Dadshova

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Selçuk Ural

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Turgay Kıran

Yaşam Boyu Onur Ödülü – Güftelerin Efendisi - Aşkın Tuna

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Sanatçısı – Cem Belevi

Yılın En İyi Şarkısı – Yaranamadım – Yusuf Güney

Yılın En İyi Müzik Grubu - Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı – İkiyüzlü – Turgay Saka

Yılın En İyi Reklam Ve Bilişim Şirketi –Dermen Reklam-Tanju Menteş

Yılın En İyi Satış Koçu Murat Roberto Özdemir

Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Vahide Perçin

Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Altan Gördüm

Yılın En İyi Gazetecisi Cengiz Semercioğlu

Yılın En Müzik Kanalı Number One Tv

Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Show Haber Rıdvan Bıyık

Yılın En İyi Ana Haber Spikeri Show Tv Ece Üner

Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu- Lale Azertaş- Atv Haber

Yılın En İyi Sosyal Analitik Programı ‘’Bizimlesin’’ Zaur Bahşeliyev

Yılın En İyi Haber Sitesi Yeni Medya Grup Haberler.Com

Yılın En İyi Komedi Dizisi –Çocuklar Duymasın – Birol Güven

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Tamer Karadağlı

Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu – Dilara Aliyeva

Yılın En İyi Dizi Oyunusu – Reşat Kesemenli

Yılın En İyi Magazin Muhabiri Kanal D Emrah Günel

Yılın En İyi Aktüel Gazetecisi Yağmur Kalyoncu

Yılın En İyi Reklam Yönetmeni – Burak Akan

Yılın En İyi Haber Kanalı – Tgrt Haber

Yılın En İyi Mazagin Programı Atv Magazin – Afaq Genceli

Yılın En İyi Spor Adamı Emre Aşık

Yılın En İyi Sporcusu - Fuad Zeynelov

Yılın En İyi Tv Programı Azerbaycan Rüzgarı Bengütürk Tv

Yılın En İyi Spor Sunucusu Cbc Sport Urfan Memmedli

Yılın En İyi Endüstriyel Zemin Firması - Göktuğ Endüstriyel Zemin - Hasan Gül & Neşet Bülbül

Yılın Blokchain Altın Şirketi Onegram Ve Ramınt

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Enif & Burhan Vural

Yılın En İyi Event Organizasyon - Dj İlyas Ekici

Yılın En İyi Eğitim Şirketi Study In Turkey Azerbaıjan

Yılın En İyi Sinema Filmi – Müslüm

Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni – Can Ulkay & Katche

Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni – Selin Ciğerci

Yılın En İyi Klip Yönetmeni Erkan Nas Aşka Bağlan

Yılın En İyi Kültür Sanat Programı 5 Element Atv

Yılın En İyi Fotoğraf Studyosu Media Studıo

Yılın En İyi Radyo Kadın Sunucusu - Sarı Şeker Sema - Radyo D

Yılın En İyi Sektörel Program Sunucusu Gülden Demirtaş

Yılın En İyi İşletmesi - Ps Lounge

Yılın En İyi Organizatörü Vefa Vagıfkızı

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Emedia Group - Elşen Aliyev

Yılın En İyi Düğün Organizatörü Tahir Meherremli

Yılın En İyi Romanı Ahi Evran - Gökhan Çelik&Hasan Murat

Yılın Drama Erkek Oyuncusu Savaşcı Dizisi Kenan Mm

Yılın En İyi Yarışma Programı Behtever İlhan Özbay

Yılın En Anlamlı Projesi ‘En İyi Etkinlik Öykü Kitapları’’psk.Aile Danışmanı Reyhan Hayırlıoğlu

Yılın En İyi Sinema Cocuk Oyuncusu - Efe Parlar

Yılın En İyi Sosyal Projelere Katkı Sağlayan Spor Gazetecisi Dündar Kesaplı

Yılın En İyi Drama Kadın Oyuncusu Meleyke Asadova

Yılın En İyi Şarkısı Güle Güle Gel- Yaşar Yusub

Yılın En İyi Stand Up Oyuncusu-Gülgökçe Korkmaz

Yılın En İyi Modellik Ajansı Oksana Kuznetsova

Yılın En İyi Model Okulu İa Models School - İlgar Aliyev

Yılın En İyi Sabah Magazin Programı – 2.Sayfa Kanal D – Müge & Gülşen

Yılın En İyi Digital Baskı Merkezi - Prıntwork

(FOTOĞRAFLI)