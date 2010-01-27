Türkiye, Avrupa'ya uyuşturucu taşıyor

T24 - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODOC’un son raporuna göre, dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi olan Avrupa’ya giren afyon, eroin ve morfinin yüzde 85’i Türkiye’den transit geçiyor.



Milliyet gazetesi yazarı Metin Münir, "1970'lerde dünyanın en büyük afyon üreticisi bizdik, şimdi üreticilikten aracılığa ve taşıyıcılığa geçti" yorumunu yaptı. Münir'in "Türkiye Avrupa'nın eroyincibaşı mı?" (27 Ocak 2010) başlıklı yazısı şöyle:







Türkiye dünya uyuşturucu trafiğindeki kilit ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODOC’un son raporuna göre, dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi olan Avrupa’ya giren afyon, eroin ve morfinin yüzde 85’i Türkiye’den transit geçiyor.



Uyuşturucu trafiği ayrıca PKK’nın önemli para kaynaklarından biridir. Eroin Doğu ve Güneydoğu’da hüküm süren terörün yarattığı çürümüşlük ve kanunsuzlukları besliyor ve onlar tarafından besleniyor.



Ülkemizde uyuşturucu kullanımı Batı Avrupa ülkelerinde olduğu kadar büyük bir sorun olmamakla beraber artış halindedir. Paralılar arasında kokain, gençlerde ecstasy benzeri yapay uyarıcı kullananlar çoğalıyor. Ama kamuoyunda endişe yaratmamak için yetkililer rakamları titizlikle gizliyor.



Konu hükümetin öncelikleri arasında değil ve kamuoyunun gündeminin en alt sıralarında. Yüzeysel işlerle uğraşan muhalefetin ise aklının kenarından bile geçmiyor.



Dün konuştuğum üst düzey bir emniyet mensubu, “Toplumdaki duyarsızlık beni endişelendiriyor” dedi. ”Diğer kurumların bu işe katkı sağlamaları lazım. Üniversiteler, bakanlıklar bu konularda uzman yetiştirmeli. Gençler arasında bilinçlendirme faaliyeti yürütülmelidir.”





İpek Yolu afyon yolu oldu



1970’lere kadar dünyanın en büyük afyon üreticisi bizdik. Bugün Kolombiya kokain için ne ise Türkiye eroin için o idi. Amerika’ya giren uyuşturucunun yüzde 80’i Türkiye’deki afyon tarlalarında yetiştirilen afyondan kaynaklanıyordu.



Ankara 1975’te Amerika’nın baskısıyla afyon üretimini sınırladı ve çiftçilerden uyuşturucu kaçakçılarına sızan afyonu yok denecek kadar azalttı. Afyon üretimi Güneydoğu Asya’ya kaydı. 1990’larda buradan Afganistan’a atladı. UNODOC’a göre, dünya uyuşturucu talebinin yüzde 93’ünü bugün tek başına Afganistan karşılıyor. Afganistan, eski İpek Yolu’nu afyon yolu haline getirdi.



Türk afyonu uyuşturucu pazarlarından yok oldu ama uyuşturucudan geçinen, çoğu Doğu kökenli organize suç örgütleri ortadan kaybolmadı. Üreticilikten aracılığa ve taşıyıcılığa geçtiler.





İlk durak İran



Afganistan’dan batıya giden yolun ilk durağı, ülkeyle 950 kilometrelik hududu olan İran’dır.



Afgan uyuşturucusunun yüzde 40’ı İran üzerinden batıya, yüzde 30’u Pakistan üzerinden doğuya ve gerisi Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden kuzeye, özellikle Rusya’ya gidiyor.



İran mafyası uyuşturucunun bir bölümünü kendi ülkesindeki bağımlılara ayırdıktan sonra gerisini 500 kilometrelik İran-Türk hududundan ülkemize kaçırır. Türk mafyası da bunu, çoğu karayolundan olmak üzere bütün Avrupa’ya dağıtır.





Eroincibaşı mıyız?



Türkiye Avrupa’nın en büyük uyuşturucu sağlayıcısıdır. UNODOC’a göre, Avrupa’da satılan 110 ton eroinin yüzde 85’ini Türk mafyası kıtaya sokar.



Bu gerçeğin kanıtlarından biri Orta ve Batı Avrupa’da ele geçen uyuşturucuların yüzde 93’ünün ülkemiz çıkışlı olmasıdır.



