'Türkiye Avrupa'nın bir parçası'

T24 - AB dönem başkanı olan İspanya'nın Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman desteklediğini söyledi.



Moratinos, Alman "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği demeçte, "İspanya'nın Türkiye'nin kesin bir şekilde Avrupa'ya ait olduğuna inanıp inanmadığı" sorusunu, "Evet, Türkiye Avrupa halklarının bir parçası. Türkiye'nin AB içinde bulunması bu ülkeyi kapı dışında tutmaktan çok daha iyidir. Bu ülke çok büyük stratejik öneme sahip bir partnerdir. Türk diplomasisi Orta Doğu ve Orta Asya'da çok iyi bir ağa sahiptir ve çok önemli bir ara bulucu rolü üstlenmektedir" diye yanıtladı.



Türkiye'nin ayrıca Batı ve Doğu medeniyetleri arasındaki diyalogda çok önemli bir ortak olduğunu ifade eden Moratinos, "Medeniyetler çatışmasından sıkça söz ediliyor. Ancak Türkiye'deki İslami muhafazakar hükümet, kişisel özgürlüklerin garanti edilmesi, hukuk devleti anlayışının ve insan haklarının modern bir şekilde korunmasının mümkün olabildiğini gösteriyor" dedi.



Moratinos, İslam ülkelerine, Müslüman toplumlarla AB'nin temsil ettiği evrensel değerlerle ortak yanların bulunduğunu ve böylece birlikte yaşamın mümkün olduğunu göstermek zorunda olduklarını kaydetti.



Brüksel'in Türkiye'yi AB üyesi olmaya davet ettiğini ve Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdiği takdirde bunun gerçekleşmesi için müzakerelerin yürütülmekte olduğunu hatırlatan Moratinos, "Biz Türkiye'nin üyeliğini her zaman tümüyle destekledik ve bundan Avrupa'nın dezavantajdan çok avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları var, ancak hepsi önce müzakere sonucunun beklenmesi konusunda görüş birliği içinde. Ankara ile müzakerelerde 4 yeni başlık daha açmaya çalışacağız" diye konuştu.



Moratinos, İran ile diplomatik diyaloğun da sürdürülmesi gerektiğini belirterek, İran'ın nükleer programla ilgili tutumundan vazgeçmemesi durumunda bile askeri bir çözümden yana olmadığını, devletler topluluğunun bu ülkeye karşı diğer alanlarda alabileceği önlemler olduğunu söyledi.



İspanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin AB dönem başkanlığı boyunca, Avrupa için kazanç olacağını göstermek için Lizbon Anlaşması'nın hayata geçirilmesi ve ekonomik krizin aşılması için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.