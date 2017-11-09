Türkiye Avrupalı füze üreticileri ile işbirliği için adım attı

Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanına göre Fransız-İtalyan Eurosam konsorsiyumu ve Türk şirketleri ilk adım olarak üç ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak SAMP-T füze sistemini temel alan bir sistemi geliştirmeye çalışacak.

Anlaşmanın Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısında imzalandığı bildirildi. Türkiye'den toplantıya Savunma Bakanı Nurettin Canikli katıldı.

İtalyan-Fransız konsorsiyumu Eurosam tarafından üretilen SAMP-T, Avrupalı füze üreticileri MBDA ve Thales'in ortak teşebbüsü. Söz konusu sistemler, muharebe alanları, liman, havalimanı gibi stratejik tesisleri, seyir füzesi ve uçak gibi havadan gelecek tehditlere karşı koruma amaçlı tasarlandı.

Daha önce NATO üyesi Türkiye'nin Moskova'dan Rus S-400 hava savunma sistemi satın almaya karar vermesi bazı Batı başkentlerinde, Ukrayna ve Suriye konularında Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle tepki çekmişti. Uzmanlar Rusya'nın farklı bir teknoloji kullandığını ve Moskova'nın bunu paylaşmaya yanaşmadığını belirtiyor. S-400'ün NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı da dile getirilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen ay yaptığı bir açıklamada Ankara'nın Paris ve Roma'dan da benzer sistemler almak için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

NATO komuta yapısı

Diğer taraftan Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısında gündemdeki bir diğer konunun da komuta yapısının gözden geçirilmesi ve iki yeni komuta merkezinin yapılması olduğu bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada yeni komuta yapısının askeri mobiliteyi, Atlantik'teki deniz yollarının güvenliğini ve Euro-Atlantik bölgesinin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri konusunda 29 üyenin farkındalığını arttıracağını söyledi.

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Reuters/DW/SSB