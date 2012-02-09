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Yaşam

Türkiye Avrupa’da SMS şampiyonu: 160 milyar SMS

Telekomünikasyon hizmetleri gelirlerinin 27.3 milyar TL olduğunu belirtilirken, 2003’ten bu yana 5.1 milyar TL’lik yatırım yapıldığı kaydedildi.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) 2011 yılına faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, geçen yıl Telekomünikasyon hizmetleri gelirlerinin 27.3 milyar TL olduğunu belirtilirken, 2003’ten bu yana 5.1 milyar TL’lik yatırım yapıldığı kaydedildi.


Genişbant internet abonesinin 16 milyonu geçtiği Türkiye’de, 22 Kasım 2011 itibarıyla uygulanan Güvenli İnternet Hizmeti’ni ise 250 bin abonenin kullandığı açıklandı. GSM hattıyla yapılan görüşmeler sabit hatları 7’ye katlarken, abone başına 212 SMS ile Türkiye Avrupa’da birinci sırada yer aldı. Telefon trafiği 2011’de önceki yıla göre yüzde 9.5 artarken, 163,6 milyar dakikaya yükseldi. Bunun 141 milyar dakikası mobil telefonlarda gerçekleşti.



Uçak ve trende internet


Güvenli İnternet Günü nedeniyle BTK merkez binasında, BTK Başkanı Tayfun Acarer, BTK 2. Başkanı Ayhan Beydoğan ve Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek basın toplantısı düzenledi. Acarer, Türkiye’de Güvenli İnternet Hizmeti’nden faydalanan kullanıcı sayısının 250 bine ulaştığını açıklarken, aile bireyleriyle birlikte aktif kullanıcı sayısının 1 milyon civarında olduğunu belirtti.

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