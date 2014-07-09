Türkiye, Avrupa'da en çok gökdelene sahip ülke oldu

Türkiye, 141 binayla Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke oldu. Türkiye’yi 116 gökdelenle Rusya, 68 gökdelenle Almanya takip ediyor. Şehirler açısında bakınca ise ilk sırada Moskova (98) yer alsa da 2016 yılına kadar tamamlanması planlan 36 binayla İstanbul (127) zirveye çıkacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Avrupa’nın en yüksek 10 gökdeleni şöyle:

Mercury City/Moskova: 339 metre

The Shard/Londra: 306 metre

Capital City/Moskova: 302 metre

Naberezhnaya Tower/Moskova: 262 metre

Triumph Palace/Moskova: 264 metre

Sapphire Tower/İstanbul: 261 metre

Commerzbank Tower /Frankfurt: 259 metre

MesseTurm/Frankfurt: 256 metre

Torre Caja/Madrid: 250 metre

DC Tower/ Viyana: 250 metre

Türkiye’nin en yüksek binası 261 metre ile Sapphire. Ancak İstanbul Seyrantepe’deki 284 metrelik iki kuleden oluşan Skyland Towers, inşası tamamlandığı zaman ilk sırayı alacak.