Türkiye, Avrupa'da en çok gökdelene sahip ülke oldu

Türkiye, 141 binayla Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke oldu. Türkiye’yi 116 gökdelenle Rusya, 68 gökdelenle Almanya takip ediyor. Şehirler açısında bakınca ise ilk sırada Moskova (98) yer alsa da 2016 yılına kadar tamamlanması planlan 36 binayla İstanbul (127) zirveye çıkacak.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Avrupa’nın en yüksek 10 gökdeleni şöyle:
Mercury City/Moskova: 339 metre
The Shard/Londra: 306 metre
Capital City/Moskova: 302 metre
Naberezhnaya Tower/Moskova: 262 metre
Triumph Palace/Moskova: 264 metre
Sapphire Tower/İstanbul: 261 metre
Commerzbank Tower /Frankfurt: 259 metre
MesseTurm/Frankfurt: 256 metre
Torre Caja/Madrid: 250 metre
DC Tower/ Viyana: 250 metre
Türkiye’nin en yüksek binası 261 metre ile Sapphire. Ancak İstanbul Seyrantepe’deki 284 metrelik iki kuleden oluşan Skyland Towers, inşası tamamlandığı zaman ilk sırayı alacak.