Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı

ÜSKÜP,(DHA)

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası\'nı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Milli takımın son madalyasını 92 kiloda Osman Ayaydın aldı. 92 kiloda mücadele eden Osman Ayaydın, Rus rakibi Muhammed Evloev\'e 9-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Grekoromen stilde bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye Yıldızlar Erkek Güreş Milli Takımı, serbest stilde ise 2 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalyaya uzandı.

Kadınlarda ise Türkiye 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylelikle ay yıldızlılar, turnuvayı 12 madalya ile tamamladı.

AYDIN: \"ALINAN SONUÇLAR FAZLASIYLA UMUT VERİCİ\"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, iki hafta önce Dağıstan’da Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda 13 madalya kazanarak rekor kırdıklarını belirterek, \"Güreşçilerimiz bu kez de Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda toplam 12 madalya ile ülkemize dönüyor. Bu sonuçlar Türk güreşinin hem büyükler de hem de yıldızlarda iyi yolda olduğunu açıkça göstermiştir. Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Türk güreşini yeniden yapılandıracağımızı söylemiştik. Sadece büyüklerde başarılı olmak yetmez. Önemli olan altyapıdan da başarılı sporcular yetiştirebilmek. Bugün Üsküp’te mücadele eden bu sporcularımız ilerleyen yıllarda bizleri olimpiyatlarda temsil edecekler. Alınan sonuçlar fazlasıyla umut verici. Ben tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum” dedi.

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