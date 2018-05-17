Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası serbest stilde üçüncü oldu

ÜSKÜP,(DHA)

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası\'nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken, Türkiye 135 puanla şampiyonayı 3\'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Makedonya\'nın Üsküp şehrinde devam eden turnuvada dün 2 altın ve 2 bronz madalya aldı. Bugün, 48 kiloda Halil Gökdeniz, Daniel Ropuoz\'a 5-4 yenilerek gümüş madalyada kazanırken 65 kiloda mücadele eden Tolga Akyüz ise Moldovalı rakibi Beniamin Borzin\'i 10-0 sayı tuşu ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Türkiye\'yi 80 kiloda temsil eden Süleyman Dur, sakatlandı ve bronz madalyayı kazanamadı.

Serbest stilde Rusya 188 puanla birinci olurken, Gürcistan 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı ise şampiyonayı toplam 6 madalya ve 135 puanla üçüncü olarak tamamladı.

Serbest stilde müsabakalar tamamlanırken kadınlarda da heyecan bugün yapılan müsabakalarla başladı. 73 kiloda Vahide Nur Gök Alman rakibi Lilly Schneider\'i 6-4 yenerek finale yükseldi. Vahide yarın Kseniya Dzibuk ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

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